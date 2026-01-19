かつて日本のAV女優にデビューを勧められたことも　元K-POPアイドルがモビルスーツと2ショット【PHOTO】 | RBB TODAY

元K-POPアイドルのSNS投稿に注目したい。

元cignatureのジウォンはこのほど、自身のインスタグラムを更新。複数の写真を投稿した。

投稿された写真に写っていたのは、ピンク色のザクと、パソコンの画面に映し出されたジウォン自身の姿。Macの「Photo Booth」を使って撮影したとみられるセルフィーには、ハートのエフェクトが重なり、柔らかく甘い雰囲気が広がっている。ジウォンはフードをかぶり、スマートフォンを手にしたまま、無邪気な表情やピースサインを見せており、アイドル時代と変わらない愛らしさを感じさせる。

そして注目したいのが、画面の手前に配置されたピンク色のガンプラ。これは『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』に登場するラクス・クラインの偽物、ミーア・キャンベルが搭乗していた「ザクウォーリア（ライブコンサートバージョン）」と思われる。

なぜザクウォーリア（ライブコンサートバージョン）なのかは不明だが、ザクの無骨さと相反するキュートなカラーリングが、ジウォンの持つ魅力とピッタリではないだろうか。

ジウォンが所属していたcignatureは2020年にデビューし、明るく元気なコンセプトで人気を集めたが、2024年12月に解散。以降はタレントとして活動し、現在はガールズバンド「LATENCY」のボーカル、ギターとして活躍している。アイドル時代には、あるYouTubeコンテンツで日本のAV女優と共演した際、デビューを勧められたこともある。

