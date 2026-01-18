いよいよ明日！「王の帰還」と受け止められているEXOのカムバック、注目ポイントは3つ | RBB TODAY

K-POPシーンにおいて「王の帰還」と受け止められているEXO（エクソ）のカムバックが、いよいよ明日に迫った。

8枚目のフルアルバム『REVERXE』の発売を皮切りに展開される、2026年の活動における注目ポイントを整理する。

【写真】EXO、8年ぶりの舞台に号泣…感動ショット

没入感を高めたプロモーション

本アルバムは、K-POPの“世界観ブーム”を巻き起こしたEXOの世界観と再び向き合う作品だ。

アルバム名からしてEXOならではの表現法が用いられ、注目を集めた。「REVERXE」という名称は、EXOの世界観ストーリーを基に、「回帰する」という意味の英単語「Reverse」を再解釈したもので、「再び新たな世界が開かれる」という意味が込められている。

これに先立ちEXOは、世界観を基盤とした多彩なアルバムプロモーションを展開し、爆発的な反響を得た。

「皆既月食」ティザーイメージ、『REVERXE』シネマティックトレーラー、ソウル4カ所に登場した「黒いマントの集団」、アルバムの物語への好奇心を高めた「推理クイズ」をはじめ、メインオブジェである「生命の樹」やメンバー別の超能力を活用したコンテンツも公開し、世界中のファンに世界観を解釈する楽しみを与えた。

（写真＝SMエンターテインメント）EXO

（写真＝SMエンターテインメント）EXO

さらに、アルバム発売日に公開されるタイトル曲『Crown』のミュージックビデオでは「王の帰還」を華やかに描き、デジタルフォトキーリング形態の「EX-VISION」版アルバム構成品には「ショートノベル（Short Novel）」も収録される。作家イ・ヒジュが執筆した短編小説まで加わり、完成度の高いEXOの世界観を多角的に鑑賞できる見通しだ。

「王冠の重み」を引き受けるEXO

本アルバムは、2023年7月に発売された7枚目のフルアルバム『EXIST』以来、2年6カ月ぶりの新作で、全9曲で構成されている。

なかでもタイトル曲『Crown』は、題名どおり「王冠」をモチーフに歌詞が展開され、大切な存在を多くの人が望む王冠になぞらえ、すべてを懸けて最後まで守り抜くという切実な思いを伝える。

特にEXOは、「SMPスタイル」を装着したタイトル曲『Crown』のパフォーマンスを通じて、ひとつのチームとしての揺るぎない存在感を示す。『Crown』は、アトランタ・トラップのドラム、ヘヴィメタルのギター、EDMシンセが融合したジャンルの枠を超えるハードダンス曲であり、8人のダンサーとともに展開される力強い群舞で構成される。王冠を頭に載せるかのようなインパクトある動作が見どころだ。

（写真＝SMエンターテインメント）EXO

「収録曲の名店」と称されるEXOだけに、別の楽曲にも注目が集まっている。温かなウィンターソング『I'm Home』、強烈なパフォーマンス曲『Back It Up』が年末ステージで先行公開され話題となったほか、『Crazy』『Suffocate』『Moonlight Shadows』『Back Pocket』『Touch & Go』『Flatline』まで、多様なムードとストーリー性を盛り込んだ楽曲が収録されている。

最優先はEXO-L、ファンと向き合う2026年

EXOはカムバック後、世界中のファンとの出会いを最優先に置く。

まず1月19日18時に全曲音源がリリースされ、その後の19時30分に慶熙（キョンヒ）大学・平和の殿堂で開催され、YouTubeおよびTikTokのEXO公式チャンネルでオンライン生中継されるアルバムショーケースを通じて、タイトル曲『Crown』のステージを初披露する。

続いて1月20日から8日間、ザ・現代ソウルにてアルバム発売記念ポップアップストア「REVERXE THE WORLD」が展開される。

（写真＝SMエンターテインメント）EXO

すでに撮影の便りが伝えられている『チャンネル十五夜』や『ハルミョンス』をはじめ、カイとセフンの親友ケミストリーが際立つ『転科者』、スホとカイが出演する『チプテソン』、スホとチャンヨルが共演する『ミンジュのピンクキャビネット』など、複数のYouTubeコンテンツも順次公開される予定だ。

今後、EXOは単独リアリティ番組『EXOのあみだで世界旅行』の新シーズンをローンチするのに続き、4月には単独コンサートツアーの幕を開け、世界中のファンと交流する計画だ。

「王の帰還」を予告したEXOが、今年一年にわたり繰り広げる活動に注目が集まっている。

