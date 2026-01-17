幾田りらとコラボで話題の歌手ZICO、不動産で5億円以上儲ける!?保有中のビルの資産価値が大幅上昇 | RBB TODAY

歌手ZICO（ジコ）が保有しているソウル聖水（ソンス）洞のビルが、購入から8年で資産価値が52億ウォン（約5億6000万円）上がったものと推定される。

1月17日、不動産仲介法人ビルロードによると、去る2018年2月にZICOは本人名義で、48億ウォン（約5億2000万円）でソウル城東（ソンドン）区聖水洞にある建物を購入した。

当時、不動産取得税、仲介費などを含む購入原価は51億ウォン（約5億5000万円）と推定される。

この建物は地下1階～地上4階まであり、準工業地域にある。面積は890.1㎡であり、地下1階～地上1階は商店街、地上2～4階はオフィスとして貸し出している。建物は1987年に竣工したが、2014年にリノベーションを経て、内・外観がきれいだと評価された。

ZICO

ZICOは2018年の購入時に約30億ウォン（約3億2000万円）のローンを組んだと推定される。

現在、資産価値は約110億ウォン（約12億円）と評価されているこの建物は、購入時の価格と比較すると、約52億ウォンの差益が期待されている。

なお、ZICOは最近、日本のユニットYOASOBIの幾田りらとコラボシングル『DUET』をリリースした。

