「直視できない…」LE SSERAFIM・宮脇咲良、胸元あらわな大胆ドレス姿が“反則級”【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、大胆なドレス姿で視線を奪った。

宮脇咲良は1月15日、自身のインスタグラムを更新し、「Golden Disc Awards」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、1月10日に台湾・台北ドームで開催された音楽授賞式「Golden Disc Awards」に参加した際のオフショットだ。

写真の宮脇は、胸元が大きく開いた白のベアトップドレスを着用。体のラインに沿ったドレスからは美しい曲線が際立ち、清楚さの中にも色気を感じさせる雰囲気を漂わせている。

この投稿を見たファンからは「プリンセス」「直視できない…」「ドキドキする」「美人増しとる」といったコメントが寄せられた。

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、1月31日・2月1日に韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館で「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」のアンコール公演を開催する。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

