「日本戦は絶対に勝ちたい」韓国の日本キラーがWBCに向けて“打倒日本”を堂々宣言 | RBB TODAY

韓国の“日本キラー”がWBCへの意気込みを語った。

やはり、日本戦には強い思いがあるようだ。

【WBC】韓国の目標は「優勝」「打倒日本」じゃない？

LGツインズの“ヒットメーカー”シン・ミンジェは1月15日、YouTubeチャンネル「チョン・グヌの野球人生」に出演。新シーズンに向けた意気込みと、韓国代表としての責任感を率直に語った。

特に注目を集めたのは、“宿敵”日本に対する強い対抗心だった。シン・ミンジェは昨年行われた強化試合の日本戦・第1戦で、4打数3安打2得点を記録した。

シン・ミンジェは当時を振り返り、「速球に対応するため、直球一本に絞って勝負したのが良い結果につながった」と明かしながら、「日本戦は“絶対に勝ちたい”という気持ちが自然と湧いてくる」と力を込めた。

韓国代表は2015年のプレミア12準決勝での勝利以降、日本戦で白星から遠ざかっている。3月に行われるWBCで再び日本と対戦することが決まっているだけに、“日本キラー”としてのシン・ミンジェの活躍に寄せられる期待は、これまで以上に大きい。

（写真提供＝OSEN）日韓戦でのシン・ミンジェ（左）

シン・ミンジェが合流した韓国代表は、1月9日よりサイパンで強化合宿を行い、3月5日に開幕するWBC本大会を見据えて調整を進めている。日本撃破を目標に掲げる中で、彼のバットが大きな鍵を握ることは間違いない。

