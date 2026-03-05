ENHYPEN・ジョンウォン、日本発祥ブランドを遊び心たっぷりに着こなす！愛らしい表情で虜に | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENのメンバー、ジョンウォンが日本のブランドを身に纏った。

去る3月4日、ソウル江南（カンナム）区にて、日本発祥のアパレルブランド「A BATHING APE（BAPE）」のフラッグシップストアオープン記念フォトウォールイベントが開催された。

イベントには、ジョンウォンのほか、ボーイズグループSEVENTEENのディノ、BOYNEXTDOORのジェヒョンとウナク、LONGSHOT、ガールズグループ2NE1のパク・サンダラ、日本人モデル兼女優Kōki,、香港のファッションインフルエンサー兼モデルのアイラが出席した。

写真のなかのジョンウォンは、迷彩柄にスパンコールが施されたパーカーとシンプルなプリントTシャツ、そしてジーンズと緑色が際立つスニーカーを着用している。ストリートファッションを遊び心あるスタイルで着こなし、愛らしい表情と合わせて完璧な調和を成している。

なお、ジョンウォンが所属するENHYPENは、2月27日より初のライブドキュメンタリー映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』を公開中だ。来る3月27日より4DX・ULTRA 4DXでも公開予定だ。

◇ジョンウォン プロフィール

2004年2月9日生まれ。本名ヤン・ジョンウォン。7歳から4年間習ったテコンドーを継続するか悩んでいた時期に道端でスカウトされ、2017年にSMエンターテインメントの練習生に。2018年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）にオーディションを経て移籍後、2020年に現在の所属事務所BELIFT LABの練習生となった。ENHYPENのリーダーであると同時に、ファンの間では「公式も認める愛されキャラ」とも。ENHYPENの各種独自コンテンツでは、実際にジョンウォンへの愛を惜しみなく表現するメンバーの姿を確認できる。

