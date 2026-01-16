目を疑うレベル…韓国チアガール、視線釘付けの超密着トップスに反響爆発「ハンパないです！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが圧巻のプロポーション際立つ私服姿でファンを虜にしている。

キム・ヒョニョンは最近、インスタグラムを更新。「台湾でゴールデンディスク40周年を見られるなんて」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、今月10日に台湾・台北ドームで開催された音楽授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」を訪れた際の写真が数枚並んでいる。キム・ヒョニョンはグレーの長袖トップスに白のラインが入った黒のスウェットという私服姿で、カメラに満面のスマイルを見せている。

体に密着したトップスからはボリューミーな美貌があらわになり、見る者を釘付けにさせていたキム・ヒョニョン。彼女の写真を目にしたファンからは、「めちゃくちゃ可愛すぎるって」「ハンパないです…」「バービー人形だ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。

