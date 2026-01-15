高齢出産のチェ・ジウ、困難に立ち向かう母親役を演じた感想明かす「子どもが病気になった親の気持ちは…」 | RBB TODAY

チェ・ジウが役作りについて語った。

ソウルでは1月15日、映画『シュガー』（原題）のメディア向け試写会が行われた

【写真】チェ・ジウ、娘と2ショット

会場にはチェ・シンチュン監督、チェ・ジウ、ミン・ジヌン、コ・ドンハが出席した。

本作は、1型糖尿病の診断を受けた幼い息子ドンミョン（演コ・ドンハ）を救うため、法律や規制の壁を越え、母親のミラ（演チェ・ジウ）が自ら医療機器を作り出した実話を描くヒューマンドラマ。

今回、息子の困難に立ち向かう母親を演じたチェ・ジウ。実生活では2018年に9歳年下の一般男性と結婚し、44歳で長女を出産した。実際に子どもを育てる立場でもあるだけに、『シュガー』の撮影では自然と感情移入せざるを得なかったという。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジウ

チェ・ジウは「私自身、高齢で出産しましたし、この台本を読んだら実在の人物の話だったので、より慎重になる部分がありました。子育てをした方なら誰もが共感すると思います」と語った。さらに「子どもが病気になった親の気持ちは想像に難くないです。むしろ、撮影しながら、のめり込みすぎてしまって。監督が少し抑えるようにしてくれました」と笑いながら振り返った。

続けて「俳優は撮影前に感情を整えて、集中しようとするじゃないですか。でも、むしろ行き過ぎてしまったんです」として、「だからミン・ジヌンさんやコ・ドンハさんと冗談も言いながら、少し抑えるようにしました」と話した。

◇チェ・ジウ プロフィール

1975年6月11日生まれ。1994年にテレビ局MBCのオーディションに合格し、本名のチェ・ミヒャンで女優デビュー。翌1995年に芸名をチェ・ジウと改名し、2002年に主演したドラマ『冬のソナタ』で一躍、アジアのトップスターに。日本では“ジウ姫”の愛称で知られ、2006年にはTBSのドラマ『輪舞-ロンド-』で竹ノ内豊とダブル主演。そのほか、日本ではドラマ出演、CM出演多数。2018年3月に9歳年下の一般男性（オンライン・プラットフォームのアプリケーション会社の代表）と電撃結婚したニュースは、日本でも多くのメディアで報じられた。2020年5月16日、第一子となる長女を出産した。

■【写真】「気絶する」チェ・ジウ、背中“むき出し”ドレス

■【写真】「こんなに大きく…」チェ・ジウと愛娘

■【写真】チェ・ジウ、“ヨン様”と再会か