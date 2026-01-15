暴行の跡まで!! Ｊリーグのパワハラ問題に匹敵するか。韓国“ランシュー界の帝王”パワハラ事件の真相はいかに | RBB TODAY

日本ではＪリーグ有力クラブの監督たちのパワハラ・暴言問題がネットを騒がせているが、韓国では世界的に有名なランニングシューズブランドの韓国総代理店代表によるパワハラ事件から騒がしい。

それを受けて韓国の調査情報番組『実話探査隊』が事件の真相を調査している。

始まりはこうだ。共にビジネスを展開し、より良い未来を夢見ていたキム社長（仮名）とパクさん（仮名）。ある日、彼らに届いた一通のメッセージは、最初は新たなチャンスのように思えたという。

暴行された傷を見せるチョ代表とのカカオトークのやり取り

二人に連絡してきたのは、世界的に有名ランニングシューズブランドの韓国内総代理を務めるチョ・ソンファン氏。そのブランドは世界的に大人気で、チョ氏は“ランニングシューズ界の帝王”とも言われている。

キム社長とパクさんは過去にチョ代表が出がけるブランドと取引していたが諸事情で中断。それから約11か月ぶりの連絡だった。

キム社長とパクさんは、「もしかしたら取引が再開できるのではないか」と期待しながら約束の場所へと向かった。

だが、「打ち合わせ場所」に指定されたのは廃墟寸前の教会の前だった。チョ代表はその中へと彼らを連れて行ったという。不安を感じた二人は、とっさに携帯電話で録音を始めた。残された録音ファイルには、その日の状況を物語る音声がそのまま残されていた。

二人は、建物内に入った直後から理由もなく暴行を受け始めたらしい。さらなる被害を恐れ、抵抗すらできなかったが、暴行が一向に止まらず、ついには警察に通報して逃げ出したという。

警察の到着で状況は収束したかのように思えたが、チョ代表から再び連絡があり、数日にわたって脅迫されたという。さらにチョ代表は二人の周囲の人々にまで連絡を取り、威圧的な言動を続けた。

このように、よくある暴力事件のひとつと思えるような出来事だが、『実話探査隊』の取材が進むにつれ、予想外の人物たちとの複雑な関係が次第に明らかになっていく。暴行はなぜ起きたのか？ あの日の出来事は本当に突発的だったのか？果たして彼らに何が起きたのか？

「有名ランニングシューズブランド国内総代理店代表によるパワハラ事件」の裏に隠された真実は『実話探査隊』で明らかになる。

