aespa、『紅白』出場からテレ東ドラマの主題歌まで　話題性から音楽チャートまで期待しかない2026年 | RBB TODAY

『NHK紅白歌合戦』出場と関連して、日本でも大きな話題となったガールズグループといえばaespa（エスパ）だ。

彼女たちは今年、さらなる飛躍を予告している。

【写真】日本で物議をかもしたaespaの「きのこ雲ランプ」投稿

最近、韓国最大級の音源チャート「Melon」が発表した「2025年国内・海外年間チャートTOP100」によると、aespaの『Whiplash』は第3位となり、K-POPガールズグループの中で最も高い順位を記録した。

それだけでなく、1stフルアルバムのダブルタイトル曲『Supernova』『Armageddon』、さらに『Dirty Work』『Rich Man』、カリナのソロ曲『UP』まで計6曲をチャートインさせ、年間チャートに最も多くの楽曲を送り込んだアーティストとなった。

先に行われた年末の音楽授賞式でも、その存在感は際立っていた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）aespa

aespaは「2025 MAMA AWARDS」でベスト・ダンス・パフォーマンス（女性グループ）、ベスト女性グループ、ベスト・コレオグラフィー（『Whiplash』）などを含む4冠を達成し、「MMA 2025」ではステージ・オブ・ザ・イヤー、グローバル・アーティストなど3冠を獲得するなど、1年間の成果を高く評価された。

さらに、中国の「テンセント・ミュージック・チャート2025」では、韓国楽曲チャートにおいて最多チャートインおよび最多1位を記録したほか、今年の歌手、今年のグループ、今年の楽曲（Whiplash）にも選出された。

アメリカの「2026 iHeartRadio Music Awards」では、「Favorite K-pop Collab」部門（「Dirty Work（feat. Flo Milli）」）にノミネートされるなど、グローバルな人気を改めて証明している。

こうした目覚ましい成果は、広告業界にも波及している。相次ぐメガヒット、3度にわたる単独コンサートおよびワールドツアーなど精力的な活動を通じて、グローバルな影響力と話題性、人気を兼ね備えたaespaは、グループとしてだけでなくメンバー個人としても多くのブランドからラブコールを受け、約30件に及ぶ広告契約を結んでいる状況だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）aespa

カムバックのたびにキャリアハイを更新しながら、自分たちだけの道を切り開いているaespaだけに、次なる活動への期待も大きい。メンバー自身が年末の授賞式で示唆したところによれば、2026年は2作目となるフルアルバムを披露する予定だ。

また、日本のテレ東で1月12日から放送が始まったドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』の主題歌（『In Halo』）を担当しており、1月31日～2月1日には、福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」にも参加予定だ。

デビュー7年目に突入したaespaが放つ、さらに大胆なエネルギーと一層拡張された音楽的スペクトラム、そしてより強固になったチームワークによるシナジーに注目が集まっている。

