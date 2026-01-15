BTS・JUNG KOOK、鍛え抜かれた“腹筋”に視線釘付け…完璧フィジカルの秘訣は「1日1食」？ | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、世界的ポップカルチャーマガジン『Rolling Stone』のグローバルカバーを飾った。

写真では、オーバーフィットのセットアップスーツで登場したJUNG KOOKが、無駄のない存在感を放っている。

【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”

Calvin Kleinのロゴがのぞくアンダーウェアの上から際立つ上半身のラインが、視線を引きつけた。

（写真提供＝『Rolling Stone』）JUNG KOOK

インタビューでは、日常のルーティンについても具体的に明かしている。「最近はダイエット中で、1日1食しか食べていない。その1食を待つ時間が、達成感につながる」と語った。

さらに「毎朝、シャワー前に有酸素運動をして、寝る前にも同じルーティンを繰り返している。どんなに小さなことでも、続けることが大切だ」と付け加えた。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【写真】JUNG KOOK、隠し切れない美貌に視線釘付け

■【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？

■【写真】BTS、新アルバム準備中の完全体写真