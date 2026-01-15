NewJeansの“元メンバー”となったダニエル、今後は中国で活動か　同国SNSにアカウント開設で注目 | RBB TODAY

ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）から脱退したダニエルが、新たな活動の舞台として中国を選んだのではないかと注目されている。

ダニエルは最近、中国のインスタグラムと呼ばれるSNS「小紅書（Xiaohongshu）」にアカウントを開設した。

【画像】“脱退”したダニエル、涙のライブ配信

現在まで特別な投稿はないものの、すでにフォロワー数は1万人を超えており、中国現地で関心を集めている。また、ダニエルの実姉で歌手のオリヴィア・マーシュが、同アカウントをフォローしたとも伝えられている。

NewJeansの所属事務所ADORは昨年12月、ダニエルの専属契約解除を公式に発表した。ADORは声明で、ダニエルについて「NewJeansのメンバーであり、ADOR所属アーティストではあるが、ともに活動することは難しいと判断し、当日付で専属契約解除を通告した」と説明した。

さらにADORは損害賠償を求める訴訟を提起し、その請求額は約431億ウォン（約43億円）に上るとされ、大きな衝撃を与えた。

（写真提供＝OSEN）ダニエル

ダニエルは今年1月12日、ライブ配信を通じてNewJeans脱退後、初めてファンの前に姿を見せた。

そのなかで彼女は「ひとつだけは必ず伝えたい。今、多くの状況がまだ整理の途中にある。私はメンバーと共にいるために最後まで戦ったし、その真実は私の中に残っている」と語ったが、肝心の対立の原因や契約違反の疑惑については明かさなかった。

また、終始NewJeansへの愛着を示し、「私の心の片隅には、いつもNewJeansがある。少し違う場所にいても、同じ気持ちでひとつのBunniesになる。後悔はない」とも述べた。

ダニエル以外のヘリン、ヘイン、ハニはすでにADORへ復帰しており、ミンジについては今後の対応を話し合っている段階だという。

中国SNSにアカウントを開設したダニエルが同国で芸能活動を続けるのか、今後の具体的な動きが待たれる。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。2025年12月29日にADORより専属契約解除が発表され、NewJeansを脱退した。

■【写真】ダニエル、日本で見せた“入浴”ショット

■涙と感情的な訴え、まるで被害者…契約を手放したのはダニエル自身ではないのか

■NewJeans、ダニエルだけ脱退の理由とは？ “あの人”との接触が決定打とも