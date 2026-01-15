ボリューム際立つ見下ろしショットに釘付け！Apink末っ子オ・ハヨンが「カムバック初週」を報告【PHOTO】 | RBB TODAY

Apinkのオ・ハヨンが、待望のカムバック活動の喜びを伝えている。

デビュー15周年を迎えた今、なお全盛期を思わせる存在感を放っている。

オ・ハヨンは1月12日、インスタグラムを更新。「カムバック初週まとめ」とコメントを添え、活動中のオフショットを公開した。

公開された写真は、やや高い位置から見下ろすアングルで撮影されており、オ・ハヨンが顔を少し上に向けてカメラを見つめる構図になっている。そのため、デコルテから胸元にかけてのラインが自然に強調され、立体感のあるシルエットが際立つ“見下ろしショット”となっているのが印象的だ。

また、白のクロップドトップスは身体にフィットしたデザインで、無駄のない引き締まった腹筋と“アリの腰”と称されるほどのくびれたウエストを際立たせつつ、上半身のボリューム感とのコントラストを生み出している。華奢な肩周りと相まって、女性らしいメリハリのあるスタイルがより一層引き立てられている。

今回の投稿で特にファンの目を引いたのは、メンバーのチョン・ウンジと一緒に撮影した“ギャップ満載”の自撮りだ。顔に煤（すす）をたっぷりつけ、ふくれっ面をした2人の姿は、華やかなステージ上とはまったく異なる、飾らず気さくでユーモラスな魅力を感じさせた。

忙しいスケジュールの合間に撮られた現場での一コマとして、温かい雰囲気を添えている。

2011年にデビューしたApinkは、1月5日に11枚目のミニアルバム『RE：LOVE』をリリースし、音楽シーンにカムバックした。タイトル曲『Love Me More』で精力的に活動を続ける彼女たちは、デビュー15年目を迎えた今もなお衰えぬ存在感と完成度の高いステージで、“長寿ガールズグループ”としての底力を証明している。

◇オ・ハヨン プロフィール

1996年7月19日生まれ、ソウル出身。2011年4月にガールズグループApinkのメンバーとしてデビュー。グループ最年少で、ビジュアル担当の一人とされた。2019年8月に1stミニアルバム『OH!』でソロデビュー。演技活動として、ウェブドラマ『彼女を探して』『愛、時間に留まる』『恋愛始発（点）』（いずれも原題）に出演した。身長169cm。

