IVE・ユジン、ファン悶絶のチアガール姿公開！“へそチラ”ミニ丈にドキッ「応援されたい…」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのユジンが、キュートなチアガールに変身した。

ユジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ユジンの“激ミニチア”衣装

公開された写真には、チアガール風の衣装をまとったユジンの姿が収められている。ブルーとホワイトのカラーリングが明るく爽やかな雰囲気を放ち、スポーティーでフレッシュな魅力を引き立てている。

ショート丈のトップスからは引き締まったウエストラインがのぞき、健康的でバランスの取れたスタイルが際立っている。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「応援されたい…」「へそチラ最高」「スタイル良すぎ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユジンInstagram）

なお、ユジンが所属するIVEは、来る4月18日・19日、京セラドーム大阪でワールドアリーナツアーの日本公演「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催予定だ。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

