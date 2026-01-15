限界ギリギリ？脇腹丸見えドレス姿のi-dle・ソヨン、危険な魅力に視線クギ付け「やばいです」【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのソヨンが、危険な魅力を放った。

ソヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ソヨン、「透けすぎて直視できない」衣装

公開された写真には、ブラックを基調としたホルターネックデザインのミニドレスを身にまとい、撮影に臨むソヨンの姿が収められている。脇腹まで大胆に開いたドレスからは、ヘルシーな肌と引き締まったボディラインが際立ち、艶やかなビジュアルと色気漂う雰囲気で見る者を魅了した。

この投稿を受け、ファンからは「やめてー！」「美しい」「言葉が出ない」「やばいです」といった反応が相次いでいる。

（写真＝ソヨンInstagram）

なお、ソヨンが所属するi-dleは、2月21日・22日のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、4度目となるワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR［Syncopation］」を開催し、世界各地のファンと交流する予定だ。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

