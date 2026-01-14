24人組K-POPボーイズグループidntt（アイデンティティ）、初の日本ファンミーティング開催決定 | RBB TODAY

24人組K-POPボーイズグループ「idntt（アイデンティティ）」が、日本のファンと特別な時間を共有する。

所属事務所MODHAUSによると、idnttは2月11日に東京・Zepp Hanedaで初のファンミーティング「FIRSTACTION」を開催する。

【話題】idnttメンバーも…「受験より芸能活動」韓国アイドルの決断

idnttは昨年、最初のユニット「unevermet」として日本デビューショーケースを開催した。その後、新ユニット「yesweare」の合流によりグループの世界観がさらに拡張された。今回のファンミーティングでは「unevermet」「yesweare」の計15名のメンバーが、日本のファンと忘れられない思い出を作ることが期待される。

（写真提供＝MODHAUS）

当日は、15人のメンバーが繰り広げる迫力あるパフォーマンスをはじめ、多彩な企画を通じて特別な時間を届ける予定だ。また、K-POPファンの間で知られる日本のラジオDJ・古家正亨氏がMCを務め、メンバーとファンの交流をサポートすることも明らかになり、注目を集めている。

今回の日本ファンミーティングは、韓国で開催された初のミニコンサート「FIRST IMPRESSION」に続くイベントで、idnttにとって本格的なグローバル展開の第一歩という点でも大きな意味を持つ。

なお、idnttは「unevermet」と「yesweare」が結集した新アルバム『yesweare』をリリースし、タイトル曲『Pretty Boy Swag』で精力的に活動している。同アルバムは初動売上43万1377枚を記録し、グループに寄せられる高い関心と支持を証明した。

さらに、『Pretty Boy Swag』のMVは公開からわずか1日で1100万回再生を突破。その後も再生数を伸ばし、約1週間で2800万回再生を超えるなど、世界中のK-POPファンからの熱い注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

■【話題】idntt、デビュー控えメンバー1人が活動中断

■【写真】“24人組”ガールズグループtripleSの日本出身メンバー

■【話題】tripleS・マユ、名門大学に入学もアイドルに…