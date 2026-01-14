「気分が悪い」ウズベクに敗北もベスト8進出、U-23韓国代表の“無気力”試合にレジェンドが苦言 | RBB TODAY

「選手たちの態度が理解できない」

レジェンドが苦言を呈した。

ウズベキスタンに完敗を喫したU-23サッカー韓国代表に対し、解説委員を務める元韓国代表のイ・ヨンピョが、覚悟を決めたかのように厳しい批判の声を上げた。

イ・ヨンピョは1月13日、「AFC U-23アジアカップ」グループC第3戦で、韓国がウズベキスタンに0－2で敗れる過程を見ながら、失望を隠せなかった。

「負けている状況での、我々の選手の態度が理解できない。相手は2歳も年下の選手たちだ。失点後も、主体的な動きも情熱も伝わってこなかった」と厳しく指摘した。

さらに、「（追加点を許した場面で）7人で3人の相手を止められない」と嘆き、「ここ数年見た試合の中で最悪だった。最初から最後までだ」と断じた。

続けて、「今日のスタメンの平均年齢を見ると、ウズベキスタンは19.6歳で、我々は20.8歳だ。2歳年下のブラジルやフランスに負けても悔しいのに、ウズベキスタンに負けたというのは気分が悪い。残念だ。腹が立つ」と、ため息交じりに語った。

この試合の結果、1勝1分1敗（勝ち点4）となった韓国は、2勝1分（勝ち点7）のウズベキスタンに次ぐ2位でグループリーグを終えた。同組のレバノン（勝ち点3）がイラン（勝ち点2）を1－0で破ったことで、韓国は“漁夫の利”の形で準々決勝進出を決めることとなった。

韓国は18日0時30分から、グループDの1位チームと準々決勝を戦う。グループDの最終戦は14日に行われ、現時点では中国が首位、オーストラリアが2位につけている。

