尋常ではない“日本ARMY”パワー…BTS・Vが表紙を飾った雑誌が軒並み完売、圧倒的人気度 | RBB TODAY

凄まじい勢いだ。

日本におけるVの人気の高さが、数字ではっきりと示された。

【画像】V、日本ファンから髪を掴まれる被害

まず、Vは日本のアイドルランキングプラットフォーム「音韓-NEHAN」で、1月5日から11日まで行われた投票において、男性アイドル部門で250週連続1位を記録した。

続いて、Kカルチャー専門プラットフォーム「K-board」では、K-POPアイドル人気ランキングで216週連続1位を維持しているほか、「KPOP JUICE!!」でも全期間ランキング1位とお気に入り登録部門1位を同時に獲得するなど、日本における厚いファン層を証明している。

そして、その人気の高さは雑誌の販売成績という形でも明確に表れた。

（画像＝『GQ KOREA』）

Vが表紙を飾ったファッション誌『GQ KOREA』2月号は、予約開始と同時に「楽天市場」の韓国K-POP・アジアランキング部門で4日連続1位を記録した。

また、「Amazon Japan」ではアイドル・芸能人商品部門のベストセラー1位と最新リリース1位を同時に獲得したほか、「Qoo10」ではK-POP雑誌・写真集部門1位、「Yahoo!ショッピング・ジャパン」でもベストセラー1位に輝いた。Qoo10では、わずか2日で予約販売数1万5000冊を記録したという。

（画像提供＝Vファンクラブ）

『VOGUE JAPAN』2月号も例外ではなかった。昨年12月24日に予約販売が開始されると、楽天市場ではいち早く完売を告知。Amazon Japanでは異なる2種類のバージョンが女性誌部門で1位と2位を占めるなど、ランキングを席巻した。

メンバー全員が兵役を終え、“完全体復活”の日が刻一刻と近づくBTS。ワールドツアーの日程も発表されたなか、日本における圧倒的な影響力は、今後もさらに注目を集めそうだ。

