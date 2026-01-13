&TEAM、“台湾版紅白歌合戦”『2026超級巨星紅白藝能大賞』に初参加決定！グローバル人気を証明 | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ&TEAMが、旧正月の大晦日である2月16日に台湾で放送される『2026超級巨星紅白藝能大賞』への初参加が決定した。

なお、当日はEJ（ウィジュ）とK（ケイ）を除いた7名での出演を予定している。

通称、「台湾版紅白」とも言われる本番組は、アジアのトップアーティストが集い、紅組と白組に分かれてライブパフォーマンスを披露する年末恒例の大型歌番組だ。

2025年、アジアツアー、日本アーティストとして史上初の日韓ミリオン達成、アメリカ・ビルボードへの初チャートイン、レコード大賞受賞、紅白歌合戦出場とJapan to Globalを掲げて精力的に活動をつづけた&TEAMが、2026年もその勢いをとどめることなく『2026超級巨星紅白藝能大賞』への初参加からスタートダッシュを切った。

EJとＫを除いた&TEAMメンバー7名は、台北アリーナで1月31日に行われる収録に参加し、現地観客の前で圧巻のパフォーマンスを披露する。

©YX LABELS

&TEAMは、番組のYouTubeチャンネルで公開されたメッセージ動画で、「很開心要在台視紅白跟大家見面啦（台視(※テレビ局名)紅白で皆さんにお会いできることが、とても嬉しいです！）」「能在新年能夠跟大家一起度過我們感到非常開心以及榮幸！我們會盡全力帶來精彩的表演，請多多關注！（新年を皆さんと一緒に過ごせることを、私たちはとても嬉しく、また光栄に思っています。全力で素晴らしいパフォーマンスをお届けしますので、ぜひご期待ください！）」と中国語でコメントを寄せている。

台湾出身メンバーのNICHOLAS（ニコラス）は、故郷での大舞台でトークやMCでも活躍することが期待される。

番組は台湾ではTTV台視頻道にて放送になるほか、日本を含む海外からは番組のユーチューブより放送との同時配信にて視聴が可能となるのでぜひチェックしてほしい。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

