過去にIVE・ウォニョンへのセクハラ疑惑も…韓国ユーチューバー、人気女性シェフへの発言が炎上 | RBB TODAY

コメディアン出身のユーチューバー、キム・ミンスが、度が過ぎた発言で、視聴者の叱責を受けた。

去る1月12日、YouTubeチャンネル「Psick Univ」は、シェフのクォン・ソンジュン出演動画に、固定したコメントで「コンテンツに出演しなかったシェフに言及し、不快感を与えた点を謝罪申し上げる」と明らかにした。

同日、「Psick Univ」は、「ナポリマフィアに『白と黒のスプーン』シーズン1の優勝者が誰なのか聞いてみた」というタイトルの動画を公開した。

この動画には、Netflixの料理対決番組『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』シーズン1の優勝者ナポリマフィア（クォン・ソンジュン）が出演した。

キム・ミンスは、ナポリマフィアに「シーズン2に『赤ちゃん猛獣』として出演したキム・シヒョンシェフを知っているか」と尋ねた。

これに対し、彼は「赤ちゃん猛獣を知っている。ただ、個人的な付き合いはない」と答えた。すると、キム・ミンスは「電話番号は知らないのか」と聞き、ナポリマフィアは「あの方は2000年生まれだ」と話した。

周りも9歳差だと阻止したが、キム・ミンスは何が問題なのかと「赤ちゃん猛獣こんにちは。俺は大人の猛獣だ。君が好きだから、いつか一緒にデートしよう。彼女をデートに誘いたい」とアタックした。

動画の公開後、ネットユーザーの間では、キム・ミンスが無礼だという指摘が出た。ネットユーザーたちは、「隣で止められても、何が間違っているのかわかっていない」「ゲストが不快そうに見える」「シェフなのに若い女性として見て…こういう発言はいつなくなるのか」など、批判的な反応を示した。

「Psick Univ」側は、「直ちにこの区間を削除しようとしたが、現在システム上の理由で処理が遅れている」として、「できるだけ早く措置を取る」と伝えた。

なお、過去にも「Psick Univ」は地方を侮辱する発言、セクハラ疑惑などで、強く批判されたことがある。

