「終わりではない」NewJeansを解雇されたダニエル、涙ながらに心境明かす　次に待つのは40億円超えの訴訟 | RBB TODAY

所属事務所ADORから専属契約解除の通知を受け、ガールズグループNewJeansから脱退したダニエルが、涙ながらにファンへ向けた挨拶を伝えた。

1月12日19時、ダニエルは自身のSNSを通じてライブ配信を行い、専属契約解除の通告を受けた後の心境を打ち明けた。

ライブ配信に入ってくるファンを見ながら「こんにちは、Bunnies（バニーズ、NewJeansファン）」と挨拶したダニエルは、その瞬間に胸が詰まり、目を赤くした。

彼女は「こうして挨拶をする瞬間が少し不慣れで、同時に静かに心に触れる」と述べ、「待ってくれたという言葉だけでは足りない。Bunniesはその場所にずっといてくれた。時々、皆さんが送ってくれた手紙やメッセージを読む。その温かさは本当に長く残る」と、ファンへの感謝を伝えた。

続けて「これまでの時間の中で多くを学び、多くを守らなければならなかった。家族を見る気持ちも、世界を見る視線も変わった。私がBunniesを思い浮かべると、いつも真っ先に浮かぶのは眼差しだ。ステージの上で向き合った瞬間、音楽が止まっても心は途切れずに続いていたあの感覚、その記憶が今の私を静かに支えてくれている」と語り、涙を流した。

ダニエルはまた「この間、あまり多くを語らなかった。旅行に行き、耳を澄まし、静かにいる方法を学んだ。見知らぬ空の下で自分自身と再び出会い、Bunniesのための物語も心の中に残しておいた。それをまだ伝えてはいないが、いつか私が書く手紙を読んでもらえることを願っている」と明かした。

特に「ひとつだけは必ず伝えたい。今、多くの状況がまだ整理の途中にある。そして時が来れば、訴訟について何が起きているのか、そして皆さんが気になっているすべてのことを伝えるつもりだ。これだけははっきり言える。私はメンバーと共にいるために最後まで闘った。そしてその真実は私の中に残っている」と強調した。

彼女は「私の心の片隅には、いつもNewJeansがある。少し違う場所にいても、同じ気持ちで、ひとつのBunniesであること」と述べ、「Bunnies、これは終わりではない。これは始まりだ。これからの日々、音楽であれ、沈黙であれ、小さな瞬間であれ、真実で美しく分かち合いたい。Bunniesが私にくれたその気持ちを、ゆっくりと私なりの方法で伝えていきたい。皆さんのこれからの一日一日が、穏やかで健康で、光に満ちたものであることを願っている。ありがとう、いつも」と挨拶した。

そして「これはただの始まりにすぎない」という言葉を繰り返し、ライブ配信を終了した。

NewJeansのメンバーと所属事務所ADORは、2024年から専属契約解除を巡って紛争を続けてきた。裁判所はADOR側の主張を認め、専属契約は有効であると判断したが、メンバー側は直ちに控訴の意思を示した。

その後、昨年11月にメンバーのヘリンとヘインが裁判所の判断を尊重し、専属契約を順守する意思を表明し、協議の末、ADORと共に活動を続けることを決定した。他のメンバーも控訴せず、ADORへの復帰意思を通知したことで、専属契約訴訟はADORの勝訴として終結した。

しかし昨年12月、ADOR側は「誠実な対話の末、ハニは裁判所の判断を尊重し、ADORと共に活動することを決定した。ミンジもADORと対話を行っており、相互理解を深めるための協議を継続している」としつつ、「ダニエルについては、NewJeansのメンバーでありADOR所属アーティストとして共に活動することは困難であると判断し、専属契約解除を通告した。また、今回の紛争を引き起こし、NewJeansの離脱および復帰遅延に重大な責任があると判断されるダニエルの家族1人、およびミン・ヒジン前代表に対して、法的責任を問う予定」と明らかにした。

ADOR側は「専属契約と抵触する契約の締結、単独での芸能活動、当社およびNewJeansの名誉や信用を損なう行為など、専属契約違反が発生し、是正を求めたが期限内に是正されなかったため、解除を通告した」と説明し、「ダニエルに対して、本日中に違約金および損害賠償請求の訴状を提出する予定」と伝えた。

その後、ダニエルの家族1人およびミン・ヒジン前代表を相手取り、約431億ウォン（約43億円）の損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所に係属している状態だ。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。2025年12月29日にADORより専属契約解除が発表され、NewJeansを脱退した。

