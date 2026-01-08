NCT WISH、デビュー2周年記念ファンミ開催！“6人の王子”が贈るロマンスファンタジーコンセプトに注目 | RBB TODAY

NCT WISHがデビュー2周年を記念し、ファンとロマンチックな一日を過ごす。

NCT WISHは、デビュー2周年当日となる2月21日にソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館でファンミーティング「NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING [Help All Six Princes Are Trying to Propose to Me]」を開催する。

今回のファンミーティングは、デビュー2周年を記念し、ファンの願いやファンタジーを叶える“魔法のような一日”をプレゼントしたいという思いが込められており、シズニ（ファンダム名）とともに物語を紡ぐロマンスファンタジー小説をコンセプトに展開される予定だ。公演タイトルを直訳すると「6人の王子が私にプロポーズしたら困ります」となり、ファンの期待が高まっている。

（画像＝SMエンターテインメント）

本日（1月8日）午後2時、NCT WISHのファンクラブコミュニティおよび公式SNSを通じて、ロマンスファンタジー小説の主人公に扮した6人のメンバーのイラストが描かれたポスターが公開された。ロマンチックな公演タイトルと華やかで神秘的な雰囲気が調和し、ロマンスファンタジー小説の表紙をそのまま再現したかのようなビジュアルで爆発的な反響を呼んでいる。

ファンミーティングのチケットは、チケット販売サイト「Melon Ticket」にて購入可能で、1月12日午後8時にファンクラブ先行予約、13日午後8時に一般販売が開始される予定。激しいチケット争奪戦が予想される。

なお、NCT WISHは1月14日に、初の日本ミニアルバム『WISHLIST』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）

