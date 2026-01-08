Stray Kids、仏チャリティコンサートに2度目の参加！G-DRAGONら豪華ラインナップに名を連ねる | RBB TODAY

Stray Kidsがフランスのチャリティーコンサートに再び出演し、“グローバルトップアーティスト”としての存在感を示す。

Stray Kidsは、1月22日（現地時間）にフランスのパリ・ラ・デファンス・アリーナ（Paris la Défense Arena）で開催される「Le Gala des Pìces Jaunes」（黄色いコイン集め慈善行事）に出演する。

【写真】スンミン、岡田将生との"激アツ"2SHOT

「Le Galades Pìces Jaunes」は、フランスの大統領夫人ブリジット・マクロン氏が理事長を務めるフランス病院財団「Opération pìces jaunes」（黄色いコイン集め慈善団体）が主催し、入院中の子どもや青少年を支援するための基金集めを目的に行われる。今年、Stray Kidsは、G-DRAGON、クリスティーナ・アギレラ、エイサップ・ロッキーら世界的アーティストとともにラインナップに名を連ねた。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

Stray Kidsにとって今回の出演は、2024年に同イベントでK-POPボーイズグループとして初めてパフォーマンスを披露して以来2度目の参加となり、より一層注目を集めている。Stray Kidsは、2023年7月にK-POPアーティストとして初めて「ロラパルーザ・パリ」のヘッドライナーを務め、2024年1月には「Le Gala des Pìces Jaunes」（黄色いコイン集め慈善行事）に出演した。さらに2025年7月には、パリのスタジアム「スタッド・ド・フランス」で単独コンサートを開催し約12万人を動員するなど、フランス最大規模のK-POP公演を成功させた。フランスでの存在感を拡大してきた彼らは、2026年も再び現地を熱狂の渦に巻き込む見通しだ。

さらにStray Kidsは、1月1日に公式SNSを通じて公開した新年プラン発表映像「Stray Kids “STEP OUT 2026”」で、音楽フェスティバルへの出演を予告した。1月のフランス慈善コンサートを皮切りに、6月に米ニューヨークで開催される大型音楽フェス「The Governors Ball Music Festival」、9月にはブラジルの大型音楽フェス「Rock in Rio」にヘッドライナーとして出演し、世界中の音楽ファンを魅了する予定だ。

米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」でのロングヒットも続くなか、年初から勢いに乗るStray Kidsの2026年の活躍に、大きな注目が集まっている。

（記事提供＝OESN）

■【写真】ヒョンジン、バキバキな背中公開「大声出た」

■【写真】ハン、キンプリ・髙橋海人との“意外な交友関係”

■【写真】スンミン、岡田将生との"激アツ"2SHOT