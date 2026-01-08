いつぶりの入国か　有罪判決後は日本で活動の元東方神起・ユチョン、新年の近況を公開【PHOTO】 | RBB TODAY

東方神起、JYJの元メンバー、パク・ユチョンの近況が話題だ。

パク・ユチョンは1月8日にインスタグラムを更新。「今日はものすごく寒かったよ。でも楽しいかった。ありがとう懐かしい思い出と ときめく未来」（原文ママ）という文章とともに、複数の写真を投稿した。

写真には、ともに韓国を訪れた日本の知人たちと食事を楽しむ様子が収められていた。店の小さなテーブルにはコプチャンやおつまみ、酒が並び、パク・ユチョンは弟のパク・ユファンや知人たちと談笑するなど、楽しい時間を過ごしたようだ。

（写真＝パク・ユチョンInstagram）

パク・ユチョンは2003年に東方神起の一員としてデビューし、一世を風靡した。しかし2016年に性スキャンダルが浮上したほか、2019年には覚醒剤使用の疑いで起訴され、懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。当時、記者会見を通じて芸能界引退を宣言したものの、日本を中心に活動を続けている。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

