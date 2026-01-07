ZB1の“末っ子”ハン・ユジン、バラエティセンス全開！端正なビジュアルに韓国人気ゲイタレント大絶賛 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のハン・ユジンが成人を迎え、初のバラエティ活動に乗り出した。

ハン・ユジンは、1月6日に公開されたYouTubeウェブバラエティ『ホン・ソクチョンの宝石箱シーズン3』にゲスト出演し、輝くビジュアルはもちろん、率直なリアクションで笑いを誘い、バラエティセンスを発揮した。

番組に登場したハン・ユジンは、MCを務める韓国の人気ゲイタレントホン・ソクチョンとキム・トルトルに手書きの手紙とプレゼントを直接渡し、温かな雰囲気を作った。

YouTubeチャンネル「ホン・ソクチョンの宝石箱」キャプチャー

“宝石鑑定コーナー”では、ハン・ユジンのビジュアルとスタイルにスポットが当てられた。まっすぐで濃い眉毛、はっきりとした瞳、通った鼻筋など、少女マンガを思わせる雰囲気にMCたちはしきりに感嘆の表情を浮かべた。MC2人の積極的なリアクションが続くと、ハン・ユジンは思わず「お母さん！」と叫び、現場を笑いの渦に包んだ。

またハン・ユジンは「（グループの中で）末っ子なので、お兄さんたちが配慮してくれることが多かった」とメンバーに感謝を伝え「ZEROSE（ファンダム名）に可愛い姿も色気のある姿も惜しみなくお見せしたい」と成人になった感想を語り、期待感を高めた。

さらにハン・ユジンは、Mnetのオーディション番組『BOYS PLANET』のミッション曲『Over Me』のパフォーマンスをMC陣とともに披露。赤いスカーフを使ったパフォーマンスで存在感を示した。成人を迎え挑んだ初のバラエティ出演で、ナチュラルな魅力とギャップのあるバラエティセンスを見せ、視聴者の視線を釘付けにした。

なお、ハン・ユジンが所属するZEROBASEONEは、2月2日にスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』をリリースする。これに先立ち、1月9日と23日の2回にわたり、収録曲の音源およびMVを先行公開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

