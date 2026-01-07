JAEJOONG（ジェジュン）＆XIA（ジュンス）、日本初ファンミ「Hug & Love」が大成功！ABEMA独占配信も決定 | RBB TODAY

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、JAEJOONG（ジェジュン）とXIA（ジュンス）が出演する日本初のファンミーティング「JX 2026 JAPAN FANMEETING “Hug & Love”」を、2026年1月2日にKアリーナ横浜にて開催した。

「JX 2026 JAPAN FANMEETING “Hug & Love”」は、K-POPブームを牽引してきたJAEJOONGとXIAによる、日本初のファンミーティングだ。

タイトル「Hug & Love」には、JXの2人が「ただいま」と言いたくなるような、日本という愛にあふれた居場所で、ファンからの愛を感じると同時に、JAEJOONGとXIAからも愛を届け合い、互いの愛と絆を実感できる時間を作りたいという想いが込められている。JXとファンが温かく特別なひとときを共有してほしいという願いのもと、本イベントが開催された。

（写真提供＝ABEMA）JAEJOONG（左）とXIA

ステージに登場したJAEJOONGとXIAは、日本のファンとの久しぶりの再会を喜び、「あけましておめでとうございます」「2026年のスタートからみなさんと一緒に過ごすことができて嬉しいです」と挨拶し、会場の熱気を一気に高めた。

イベントのMCは古家正亨が担当。最初のトークコーナー「JX BEHIND Q&A」では、事前に募った質問をもとに、プライベート、日本での思い出、互いの存在、将来への想いなどを深掘りした。長年共に歩んできた2人だからこそ語れるエピソードや、飾らない本音トークに、ファンは真剣に耳を傾けた。

なかでも昼公演では、「3つ願いが叶うとしたら？」という質問に対し、2人は1つ目の願いとしてそれぞれ「ファンの皆さんの健康」と回答。2つ目の願いについては、JAEJOONGが「XIAの性格が変わらないこと。僕はXIAの天然な性格が大好きなので」と語ると、XIAも「JAEJOONGのビジュアルが変わらないこと」と応じ、お互いを褒め合う微笑ましい場面も見られた。

（写真提供＝ABEMA）XIA（左）とJAEJOONG

続く「お互いのプロフィール作り」では、JXが互いのプロフィールを作成。第一印象から現在の印象、JXでの役割、相手の魅力ポイントまで、笑いを交えながら明かされ、会場からは歓声が上がった。

さらに「究極の選択（バランストーク）」では、性格や価値観の違いが際立ち、似ているようで異なる2人の選択に、ファンも一緒に考えながら楽しめる参加型のコーナーとなった。

ソロステージでは、JAEJOONGが『ROCK STAR』『Rhapsody』を、XIAが『OeO』『Fever』を披露。それぞれの個性と表現力が際立つパフォーマンスで、観客を魅了した。

後半には、体を使ったゲームコーナー「J VS X, 1:1 MATCH」や「ミッション！99秒リレー」を実施。勝負欲を見せる場面や、息を合わせてミッションに挑む姿など、ステージ上では普段はなかなか見られない素の表情が次々と飛び出した。特に客席を巻き込んだフォトカード探しでは、会場全体が一体となり、まさにファンミーティングならではの熱量に包まれた。

（写真提供＝ABEMA）XIA（左）とJAEJOONG

終盤には、JAEJOONGとXIAが改めてファンへの感謝を伝えた。XIAは「毎回感じていますが、日本に来ると皆さんの愛情をたくさん感じることができて嬉しいです。僕もみなさんも、その愛情に負けないように頑張っていきたい。今日は本当にありがとうございました」とコメント。

JAEJOONGは「お正月休みにもかかわらず会場に来てくださって本当にありがとうございました。すぐまたみなさんと会える機会はあると思うので、2026年もよろしくお願いします」と語った。

希望と余韻を残しながら公演は幕を閉じ、日本初のファンミーティング「Hug & Love」は、そのタイトル通り、JXとファンが互いの愛と絆を確かめ合う温かく特別な一日となった。

なお、本イベントの昼公演・夜公演の模様は、2月14日より「ABEMA PPV」にて独占配信される。

（写真提供＝ABEMA）

視聴チケットの購入特典（※1）として、一般チケットでは昼公演の「デジタルフォトブック」、通しチケットでは昼夜公演の「デジタルフォトブック」をそれぞれプレゼントするほか、本イベントの「裏側ビハインド映像（両公演共通）」も用意されている。

また本配信では、「ABEMAプレミアム」に新規登録し、本配信チケットを購入した方限定で、800円のキャッシュバックキャンペーンも実施中だ。

詳しくはキャンペーンページを確認してほしい。

（※1）チケットぴあを通して「後日ストリーミング視聴権利付きチケット」を購入した場合も本デジタルギフトを受け取ることができるが、クーポンコードを使用しなければ特典を送付できない。見逃し配信終了までにクーポンコードの入力を忘れずにしてほしい。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。

