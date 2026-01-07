Snow Man・深澤辰哉＆向井康二＆宮舘涼太、“三兄弟”になってドリフ名作コントに挑戦！ | RBB TODAY

1月8日（木）19時より、特番『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（フジテレビ系）が放送される。同番組はドリフを愛する芸能人たちが大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともに名作コントへ体当たりで挑む爆笑バラエティだ。

今回は番組史上初となる“学校ロケ企画”を実施。Snow Man（深澤辰哉、向井康二、宮舘涼太）とももいろクローバーZが実在の小学校を舞台に、子どもたちの目の前でドリフの名作コントに挑戦する。

小学校ロケでは、東京03・飯塚悟志が担任教師役として登場する「学校コント」を展開。さらに、ドリフの名作「ヒゲダンス」にも挑戦し、Snow Manの3人に加え、チョコレートプラネット・松尾駿、錦鯉・長谷川雅紀らがスペシャルパフォーマンスを披露する。橋本環奈が“初のコント挑戦”でドリフ初登場となるほか、津田健次郎、小手伸也も初参戦。前回に続き亀梨和也も出演し、ドリフワールドを盛り上げる。

また番組では、「雷さま」「かぐや姫」「CM撮影」「3本の矢」など、ドリフを象徴する名作コントも一挙登場。ベテランから若手まで、ジャンルを超えた出演者たちが、それぞれの持ち味を生かしながら“馬力全開”で挑んでいく。

高木ブーが創り出すゆったりとした空気感で人気の名作「雷さま」が今回も登場。雷さま役の高木に加え、肥後克広（ダチョウ倶楽部）、ももいろクローバーZ・高城れに、永尾柚乃が参加し、にぎやかな雷さま一座が勢ぞろいする。

お正月明けで少し元気のない雷さまたちの前に現れるのが、ギターを手にした狩野英孝。「雷さまに入りたい」と名乗り出た狩野の登場で空気は一変し、ドリフの名曲に挑む展開へ。果たして“新メンバー”は誕生するのか。

日本昔話の名作をドリフ流に描く「かぐや姫」では、一本の光る竹を見つけた、じいさん（辰巳ゆうと）とばあさん（さらば青春の光・森田哲矢）が登場。竹を割ると、そこには満面の笑みのかぐや姫が……という“おめでたい始まり”のはずが、予想外の展開が連発し、翁と婆さんは振り回されっぱなし。誰もが知る昔話が、予想外の方向に転がっていく。

戦国時代を舞台にした名作「3本の矢」では、病床に伏す父親役を加藤茶が担当。三人の息子として、Snow Man・深澤辰哉（長男）、向井康二（次男）、宮舘涼太（三男）が出演する。家督を巡り“自分こそ後継者”と主張する三兄弟が、あらゆる手段でアピール合戦を繰り広げるうちに、話はどんどん本筋からズレていく。父が説く「3本の矢」の教えは、果たして伝わるのか。

公開収録のCM撮影現場を舞台にした「CM撮影」では、監督役をアンタッチャブル・柴田英嗣、現場を回すAD役をさらば青春の光・森田哲矢、記録係（TK）をぼる塾・あんりが担当。カメラ前にはセーラー服姿の中学生役としてFRUITS ZIPPER・櫻井優衣が座り、遅れて父親役の劇団ひとりが登場する。“大事な新商品のCM撮影”という設定のもと、「本番一発」で決めたいはずの現場は、段取りのズレや勘違いが重なって混乱の渦へ。果たして撮影は無事に完走するのか。

出演するSnow Manの深澤は収録を振り返り「毎回“当たり前じゃない”と強く感じています」とコメント。向井は「小学校での歓声がすごくて、思わず“人気者になった気分”でした（笑）」と語り、宮舘も「ドリフのコントの奥深さを改めて実感しました」と手応えを明かしている。