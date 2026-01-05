EXO、新たな“Crown”を手にして告げる「王の帰還」 | RBB TODAY

EXOが再び“王冠”を手にし、2026年の「王の帰還」を高らかに宣言する。

EXOのフルアルバム『REVERXE』は、1月19日午後6時、各種音楽配信サイトを通じて音源が公開される。タイトル曲『Crown』をはじめ、ウィンターソング『I’m Home』、強烈なパフォーマンスが印象的な『Back It Up』など、全9曲が収録されている。

タイトル曲『Crown』は、アトランタ・トラップのドラムにヘビーメタルギター、EDMシンセを融合させたハードダンスナンバー。ジャンルの境界を大胆に打ち破るサウンドの上で、サイレン効果とメンバーのパワフルなボーカルが重なり、劇的な緊張感を作り上げている。

歌詞では、大切な存在を多くの人が欲しがる“王冠（Crown）”になぞらえ、自分のすべてを懸けて最後まで守り抜くという誓いを表現。久々に完全体でカムバックするEXOの自信と切実な思いが同時に込められた一曲となっている。

2012年のデビュー以降、EXOは『Growl』『CALL ME BABY』『LOVE ME RIGHT』『Monster』『Tempo』『Love Shot』など数々のヒット曲を生み出し、世界中の音楽ファンから圧倒的な支持を受けてきた。その歩みを踏まえ、新曲『Crown』に寄せられる期待も一層高まっている。

なお、『REVERXE』は1月19日にフィジカルアルバムとしても発売され、現在、各種オンラインおよびオフラインの音楽ショップで予約販売が行われている。

（記事提供=OSEN）

