遺作はBLACKPINKメンバー主演ドラマ…20代韓国若手女優がこの世を去って4年、突然の別れ | RBB TODAY

女優のキム・ミスさんがこの世を去ってから4年が経った。

キム・ミスさんは2022年1月5日、29歳の若さで帰らぬ人となった。死因は明かされていない。

1992年3月16日生まれのキム・ミスさんは、2018年に女優デビューを果たし、ドラマ『ルワク人間』（19、原題）で期待の若手として注目を集めた。以降もドラマ『ハイバイ、ママ！』『恋の始まりは出馬から!?～すべき就職はしないで出師表～』（20）、映画『呪呪呪/死者をあやつるもの』（21）、Netflixオリジナルシリーズ『保健教師アン・ウニョン』（20）などに出演し、多彩なキャラクターを演じた。

（写真＝プンギョンエンターテインメント）キム・ミスさん

亡くなった当時、所属事務所は「キム・ミスが1月5日、突然私たちのそばを離れた。現在、突然の悲報に遺族の方々がとても胸を痛めている。葬儀は遺族の意向により、非公開で静かに行う予定」とコメントしていた。

キム・ミスさんは当時放送中だったドラマ『スノードロップ』（JTBC）に出演中だった。彼女は劇中、主人公のヨンロ（演者BLACKPINK・ジス）の親友ヨ・ジョンミン役を演じていた。同作は放送前に全話の撮影が終わっていたため、放送に支障はなく、キム・ミスさんの遺作となった。

