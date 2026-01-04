凶器を持ってナナ宅に侵入した強盗犯、獄中からの手紙「ナナが陳述すればお金をあげると提案」 | RBB TODAY

歌手兼女優のナナの自宅に侵入して強盗を試みたが、もみ合いの末に逮捕された容疑者A氏の獄中からの手紙が公開された。

去る1月2日、韓国で放送されたJTBC『事件班長』（原題）は2025年11月、ナナの家に凶器を持って侵入し、特殊強盗傷害の疑いで拘束されたA氏から受け取った獄中からの手紙を報道した。

『事件班長』側は、A氏が知人を通じて送った獄中からの手紙だと明らかにし、「この5枚の手紙にある内容は嘘だらけだ」と伝えた。

手紙の内容によると、A氏は窃盗を目的にナナの家に侵入し、ヘッドセットと手袋を着用した状態で凶器を持っていなかったと主張した。

続けて、「ナナが走ってきて凶器で自分の首を刺そうとしたが、かろうじて避けた」と主張し、耳と首の間を7cmの深さで刺されたと言及した。それとともに、A氏はナナの身体にまったく触らず、むしろ自分が暴行を受けたと悔しさを訴えた。

（写真＝SUBLIME）ナナ

さらに、「母親の医療費のためにお金が必要で侵入し、ナナ親子に制圧された後にこのことを事実通りに話して謝った」と伝えた。

加えて、「ナナ側から母親の医療費である4000万ウォン（約430万円）は大した額ではないから、警察に凶器を持って侵入したと陳述すれば必要なお金を与えると提案し、合意した通りに陳述した」と理解しがたい主張を展開した。

（写真＝JTBC）強盗犯の手紙

なお、ナナの所属事務所SUBLIMEは、A氏の主張に対し、「医療費や金銭の提案、凶器に関する合意はまったく事実ではなく、むしろ加害者が警察に通報しないでほしいと要求した」と反論した。

続けて、「加害者は反省なしに被害者を相手に反訴し、有名人という点を悪用して2次被害を引き起こしている」として、「善処はなく民・刑事上可能なすべての法的措置を取る」と明らかにした。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ』の韓国リメイク版で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。

■【写真】ナナ、“ノーブラ”で東京観光

■【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”

■【写真】ナナ、アンダーウェア姿の完璧肉体