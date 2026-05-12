直視できない…ジュリー、“ぱっくり衣装”の肌見せSHOTにファン騒然「最高です」「わぁ」 | RBB TODAY

KISS OF LIFE の ジュリー が、大胆なスタイルで視線を奪った。

ジュリーは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「Tokyo was fun」のコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ジュリー、“ぱっくり衣装”で肌見せ

公開された写真には、蛇柄のビスチェトップスに、ボルドーカラーのレザーミニスカートを合わせた姿が収められている。特に、ぱっくりと胸部が大きく開いたトップスからはグラマラスなスタイルが際立ち、見る者の視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「圧倒的」「美しい」「わぁ…」「直視できない美貌」「最高です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ジュリーが所属するKISS OF LIFEは、5月8日に千葉・幕張メッセで開催された「KCON JAPAN 2026」に出演した。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍グループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で日本デビュー。

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