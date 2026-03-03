BoA、SMエンタを離れ個人事務所「BApal Entertainment」設立！ファンと共に歩む新体制へ | RBB TODAY

歌手BoAが、長年所属したSMエンターテインメントを退所し、個人事務所を設立した。

3月3日、BApal Entertainmentは公式コメントを通じてBoAの今後の活動方針を発表。「BoAは自身の音楽的な方向性をより明確に実現するために新たな体制を選択した」と伝えた。

今回の決定は、単なる外形的な変化ではなく、アーティスト本来のカラーと内面により焦点を当てるための再編の一環だという。BoA側は「長い活動期間を通じて培った大切な思い出と価値ある経験が、現在の揺るぎないアーティストBoAを作った最も重要な資産です」とし、「これまでの学びを土台に、音楽的な基盤をさらに強化していきたい」と説明した。

BApal EntertainmentはBoAが自ら設立したエンターテインメント会社で、事務所名の「BApal」は、「BoA」と「pal（友達）」を組み合わせたものだ。「BoAと友達」、すなわちBoAとファンが共に作り上げていく会社を目指すという意味が込められており、アーティストとファンがより近くで通じ合える環境を構築したいという彼女の強い意志が反映されている。

関係者は「BoAの深い音楽世界と明確なビジョンを尊重し、アーティストが目指す方向性を柔軟かつ自然に展開できるよう、最適化された環境を整えていく計画だ」と述べた。

なお、BoAは昨年末に25年間所属したSMエンターテインメントとの専属契約を終了。自ら個人事務所を設立し、新たな一歩を踏み出した彼女の今後の活動に注目が集まっている。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年8月25日にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。

