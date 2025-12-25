ZEROBASEONE、“行動指令”ゲームで大盛り上がり！自主コンテンツ「ZBTVing」年末パーティー編スタート | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、2025年最後まで“ファン愛”を届ける。

12月24日、ZEROBASEONEは公式YouTubeチャンネルを通じて、オリジナルコンテンツ「ZBTVing」外伝の第1話を公開した。

今回の外伝「2025年年末パーティー」は、メンバー自ら飾り付けを行う年末パーティーをコンセプトに構成された。「GOOD SO BAD 行動指令ゲーム」を進行し、獲得したプレゼントでパーティー会場を飾り付けることが目標だ。

このゲームは、挑戦メンバーが与えられた“行動指令”を当てるルールで、具体的な説明なしに、残る8人のメンバーの歓声やブーイングだけをヒントに正解を推理していくというものだ。

本格的にゲームが始まると、挑戦メンバーのささいなジェスチャーひとつにも歓声とブーイングが飛び交い、笑いを誘った。コツをつかんだメンバーたちは、より面白くするために自ら指令にミッションを追加するなど抜群のバラエティ力を発揮した。

オーナメントやケーキ、風船などを獲得したZEROBASEONEは、実際に会場を飾り付けながら本格的な年末パーティーを準備した。和気あいあいとしたチームワークを見せ、次回配信される第2話への期待を高めた。

「ZBTVing」はステージ外でのZEROBASEONEのリアルな魅力に出会えるオリジナルコンテンツだ。9人のメンバーの日常の素顔を描き、世界中のファンから熱い反応を得ている。

なお、「ZBTVing」外伝の「2025年年末パーティー」第2話は、12月31日午後8時、公式YouTubeチャンネルにて公開予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

