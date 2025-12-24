BTS・JUNG KOOK、『The Christmas Song』カバーを公開！動画も自身で撮影、特別な年末に | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKが特別な年末のプレゼントを贈った。

12月24日、JUNG KOOKはBTSの公式SoundCloudとYouTubeチャンネルを通じて、アメリカのシンガーソングライター、ジョニー・スティムソンの『The Christmas Song』のカバー動画を公開した。

1年を終えながら、ARMY（BTSのファンネーム）に温かさをプレゼントしたいというJUNG KOOKの思いが込められた。特に、今回の動画は、JUNG KOOK自身が撮影して特別さを加えた。ソウルの美しい夜景と温かい声が調和し、冬の夜の雰囲気を完成させた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

『The Christmas Song』は年末の温かい情緒を込めた楽曲だ。ジャズボーカリストのナット・キング・コールがリリースしたクリスマスの代表曲で、その後ジョニー・スティムソンが2020年12月に再解釈した。JUNG KOOKは、ジョニー・スティムソンのバージョンを自分ならではの感性で歌唱した。

なお、BTSは来る2026年春、新アルバムのリリースとともに大規模なワールドツアーを開催する予定だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

