2025年の韓国ドラマ総決算　制作費50億円の期待作が1％台の惨敗、撮影1カ月前に俳優交代の作品がまさかの1位 | RBB TODAY

今年も多くの韓国ドラマが放送されたが、最も高い視聴率を獲得した作品は何だろうか。

2025年、韓国ドラマ界で“勝ち組”となった放送局はどこだったのか。地上波3社（KBS、MBC、SBS）と、『愛の不時着』『涙の女王』を送り出してきたtvNの4局を軸に、その結果を振り返る。

苦戦したKBSとMBC

まず、“韓国のNHK”といえるKBSは苦戦に終わったといえる。

KBSは今年、『怪しい彼女』を皮切りに、『キキキキ』『ヴィランの国』『24時ヘルスクラブ』『主役の初体験、私が奪っちゃいました』『僕の彼女がイケメンになりました』など多彩なドラマを送り出したが、ヒット作は一本も生まれなかった。

するとKBSは9月、不振に陥っていた水木ドラマ枠を廃止。週末のゴールデンタイムに週末連続ドラマと土日ミニシリーズを続けて編成する大胆な改編に踏み切った。

その先陣を切ったのが、マ・ドンソクの地上波復帰作として注目された土日ミニシリーズ『TWELVE トゥエルブ』だ。

マ・ドンソクに加え、ソ・イングク、パク・ヒョンシク、イ・ジュビン、ソン・ドンイル、コ・ギュピルなど豪華キャストを揃え話題を集めたが、視聴率2％台（ニールセンコリア全国基準）という数字のまま静かに幕を下ろした。初回は8.1％と比較的高い数字で好スタートを切ったことを踏まえると、内容面への厳しい評価が視聴率低下につながったという評価だ。

その後の10月に放送された後続作、イ・ヨンエとキム・ヨングァン主演の『ウンスのいい日』も最終回で4.9％を記録して終了。目立った成果は残せなかった。

イ・ジェウク、チェ・ソンウン主演の『ラストサマー 初恋の再生』は、さらに厳しかった。視聴率1～2％台にとどまり、12月7日に1.7％で静かに終了している。

悲惨な結果に終わったのは、MBCも同じかもしれない。

MBCは今年、『モーテル・カリフォルニア』『アンダーカバーハイスクール』『バニーとお兄さんたち』『労務士ノ・ムジン』『メリー・キルズ・ピープル』『月まで行こう』『この川には月が流れる』『親切なソンジュさん』『太陽を飲み込んだ女』と、計9本のドラマを放送したが、視聴率が2桁を記録した作品はひとつもない。

『アンダーカバーハイスクール』第4話の8.3％が最高だ。『バニーとお兄さんたち』にいたっては、全12話のうち7話が0％台という悲惨な結果だった。

人気女優イ・ボヨンを擁した『メリー・キルズ・ピープル』も、第1話の3.2％が最高で、最終回は1.2％に終わった。

今年は違う意味で、「MBC演技大賞」の受賞者が予測できない状況といえる。

安定的なSBS、第1位はtvNのドラマ

地上波のなかで奮闘したのは、SBSで間違いないだろう。

今年、SBSで最大のヒット作となった『埋もれた心』は、最高視聴率15.4％を記録した。生き残るために2兆ウォンの政治裏金口座をハッキングしたソ・ドンジュ（演者パク・ヒョンシク）が、自らを死に追いやった悪とその世界を崩壊させる復讐劇だった。

また、ハン・ジミンが主演した『わたしの完璧な秘書』の12.0％をはじめ、『鬼宮（ききゅう）』（11.0％）、『私と結婚してくれますか？』（9.1％）、『カマキリ』（7.5％）、『TRY ～僕たちは奇跡になる～』（6.8％）などが安定した結果を出しており、放送中の『復讐代行人3～模範タクシー～』も12.3％（第8話）と好調だ。

社会現象と呼べるほどの大ヒット作こそなかったものの、多様なジャンルで安定した成果を収めた1年だったといえる。

『涙の女王』や『愛の不時着』、『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』など、日本でもヒットしたドラマで知られるtvNの2025年はどうだったか。

最も目につくのは、イ・ミンホとコン・ヒョジンが主演し、制作費500億ウォン（約50億円）をかけた『星がウワサするから』の失敗だろう。第2話の3.9％が最高視聴率で、1％台の回もある大惨敗だった。その後の『ジャガイモ研究所』『離婚保険』も2～3％台に終わっている。

それでも『賢い医師生活』のスピンオフ作品『いつかは賢いレジデント生活』が8.1％と一定の結果を残すと、『未知のソウル』（8.4％）、『瑞草洞＜ソチョドン＞』（7.7％）、『シン社長プロジェクト』（9.1％）、『テプン商事』（10.3％）と悪くない視聴率だった。

今年のtvNを代表する作品は、『暴君のシェフ』で異論はないだろう。最終回で視聴率17.1％を記録し、歴代tvN土日ドラマ視聴率ランキング5位にランクインしただけでなく、Netflix非英語圏TVショー部門で2週連続1位を獲得するという、tvNドラマ初の記録も打ち立てた。

この作品で少女時代のユナはシェフのヨン・ジヨン役を務め、幅広い演技力で作品の軸を支え、女優としての底力を改めて証明。撮影開始の約1カ月前に暴君イ・ホン役として緊急投入されたイ・チェミンも、期待以上の演技を披露し、高い評価を得た。

今年は地上波3社とtvNで、ドラマの成績が鮮明に分かれる一年となった。視聴率、話題性ともに明暗が交錯するなか、年末の演技大賞では、どの作品と俳優が評価されるのかが一つの注目点となりそうだ。

