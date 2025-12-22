Stray Kids、ニュース番組に出演！米ビルボード8作連続1位でJ.Y. Parkの“次のプレゼント”に期待？「まだ何もない」 | RBB TODAY

Stray Kidsが、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で8作連続1位という前例のない記録を達成し、韓国のニュース番組『SBS 8ニュース』に出演して話題を集めた。

先立ってStray Kidsは、先月放送されたJTBCのニュース番組『ニュースルーム』（原題）のインタビューにも登場し、ビルボード新記録を達成した感想や新アルバムについて語っていた。メンバーたちは「テレビのニュース番組にグループで出演するのは本当に不思議な感じ。ここまで一生懸命歩んできたのだと改めて実感した」「ニュースに出演できて光栄だ」と口をそろえた。

彼らは4thフルアルバム『KARMA』で「Billboard 200」1位を獲得し、8作連続1位デビューという大記録を打ち立てた。K-POPはもちろん、グローバル音楽市場全体を見ても類を見ない成果だ。

リーダーのバンチャンはインタビューで、「今でも夢のようだ。何よりSTAY（ファン）からの贈り物だと思っている。その分、より大きな責任感を持って音楽に向き合いたい」と語っていた。

（写真提供ーJYPエンターテインメント）Stray Kids

去る12月21日に放送された『SBS 8ニュース』でも、ビルボード200での8作連続1位が祝福された。以前、7作連続1位の際にパク・ジニョン（J.Y. Park）から特別なプレゼントを受けたことに触れ、リノは「そのときは表彰盾とおいしい食事をもらったが、今回の8回目はまだ何もない。期待している」と語り、笑いを誘った。

これに先立ち、Stray Kidsは公式SNSに「PDさん、ありがとうございますううううう」というコメントとともに、パク・ジニョンから贈られた純金の額縁を手にした写真を公開し、注目を集めた。

該当の額縁は純金75g、約20ドン相当で、メンバー8人分を合計すると純金160ドンに達する。17日基準の相場では、約1億280万ウォン（約1280万円）に相当するとされ、パク・ジニョンの“クラスの違うプレゼント”に、ファンのみならず一般からも驚きの声が上がった。

ビルボードの歴史も、プレゼントのスケールも塗り替えたStray Kids。8作連続1位という大記録の先に、次はどんな“新記録”を積み重ねていくのか、世界中のファンの期待が集まっている。

