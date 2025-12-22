偶然？ aespa・ウィンター、BTS・JUNG KOOKが表紙を飾ったファッション誌に登場　わずか1週間後 | RBB TODAY

BTS・JUNG KOOKとの熱愛説で注目されるガールズグループaespaのウィンターが、新しいビジュアルを公開した。

12月22日、ファッションマガジン『ELLE』D Editionを通じて、ウィンターのメイクアップビジュアルが公開された。

今回のビジュアルは「GLOW LIKE A ROSE」をテーマに、バラからインスピレーションを受けた「エスポア（espoir）」のロゼライト・グロウ・コレクションが放つローズゴールドのオーラと、ウィンターの澄んだ洗練された雰囲気を感覚的に表現している。

公開されたビジュアルの中でウィンターは、清らかな肌の上にほのかに立ち上るローズカラーのツヤメイクで視線を引きつける。

透明感のあるベース表現から、生き生きと色づいたリップ、きらめくハイライト演出まで、コレクションを活用したメイクアップを完璧にこなし、“次元の違う”ビジュアルの完成度を見せつけた。

（写真＝『ELLE』D Edition）ウィンター

ウィンターは現在、BTSのJUNG KOOKとの熱愛説で注目を集めている。双方の所属事務所は2人の熱愛説について、公式な立場を発表しておらず、否定も肯定もしていない状況だ。

そんななかで、12月15日にはJUNG KOOKが『ELLE』2026年1月号の表紙を飾り、それに続いてウィンターも同誌を通じてビジュアルを公開したことになる。

なお、ウィンターの『ELLE』D Editionのビジュアルとビューティーフィルム、YouTube映像は、『ELLE』1月号をはじめ、インスタグラムや公式ウェブサイト、YouTubeチャンネルを通じて確認できる。

◇ウィンター（WINTER）プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

