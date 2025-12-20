ファン・ミンヒョン、本日（20日）除隊！大晦日に年末歌謡祭MCとして活動再開決定 | RBB TODAY

歌手兼俳優のファン・ミンヒョンが兵役を終え、本日（12月20日）除隊した。

12月20日、ファン・ミンヒョンは社会服務要員として兵役の義務を終えた後、除隊した。

去る2024年3月、彼は新兵訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、代替服務を通じて国防の義務を履行した。

ファン・ミンヒョンは軍服務を控え、ファンミーティングおよびソロ曲のリリースを通じて、ファンの前に姿を現した。

彼は、ファンにも「今回のファンミーティングを準備しながら、過去12年を振り返ることができた。Hwangdo（ファン・ミンヒョンのファンネーム）のおかげで、一緒に歩んできた道が輝いたのだと思う」として、「今後しばらく離れるが、Hwangdoと一緒ならどんな未来が訪れても、怖くなさそうだ」と入隊を控えた感想を明らかにした。

除隊とともに、ファン・ミンヒョンは本格的に熱心な活動を展開する見通しだ。彼は、12月31日に行われる『2025 MBC歌謡大祭典』のMCとして、ボーイズグループSHINeeのミンホ、男女グループALLDAY PROJECTのアニーと進行を務める。

それだけでなく、TVINGオリジナルドラマ『スタディーグループ』シーズン2への出演も検討中であり、次の出演作のニュースも早く明らかになると見られている。

なお、ファン・ミンヒョンは2012年にボーイズグループNU'ESTのメンバーとしてデビューした後、2017年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101 SEASON2』に出演し、ボーイズグループWanna Oneとして再デビューした。

活動終了後、ファン・ミンヒョンはNU'ESTに戻り、現在、ソロ歌手および俳優として活動中だ。

◇ファン・ミンヒョン プロフィール

1995年8月9日生まれ。2012年にPREDISエンターテインメント初のボーイズグループNU’ESTのメンバーとしてデビュー。その後、2017年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneとしてもデビューした。『PRODUCE 101』当時から、小さい顔、はっきりとした目鼻立ち、181cmという高身長、広い肩幅など、完璧なビジュアルで女心はもちろん、同じ練習生たちの男心も鷲掴みにした。2022年にNU’ESTの活動が終了すると、本格的に俳優としての活動を開始した。

