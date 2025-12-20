RIIZE・ウォンビン、アッシュグレーヘアにイメチェン！スーツ姿で際立つ非現実的な美しさ【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループRIIZEのメンバー、ウォンビンが“イメチェン”した。

12月20日、ソウル・高尺（コチョク）スカイドームでは、音楽授賞式「THE 17th MELON MUSIC AWARDS」（以下、「MMA2025」）が開催される。

この日の授賞式には、ボーイズグループBIGBANGのG-DRAGON、歌手パク・ジェボム、10CM、ラッパーのZICO、ボーイズグループEXO、歌手WOODZ、ガールズグループBLACKPINKのジェニー、aespa、IVE、歌手HANRORO、ボーイズグループBOYNEXTDOOR、RIIZE、PLAVE、NCT WISH、ガールズグループILLIT、Hearts2Hearts、KiiiKiii、男女グループALLDAY PROJECT、ボーイズグループIDID、ALPHA DRIVE ONEと、豪華なアーティストが参加する。

（写真提供＝OSEN）RIIZE

そんななか、レッドカーペットに登場したRIIZEのウォンビンは黒色のキャスケットにリボンが特徴的なスーツ姿を披露した。髪色をグレーに変え、非現実的な美しさを披露している。

（写真提供＝OSEN）ウォンビン

なお、「MMA2025」の授賞式は12月20日17時よりU-NEXTで配信予定だ。

◇ウォンビン プロフィール

2002年3月2日生まれ。本名パク・ウォンビン。インスタグラムのDMを通じて現在の所属事務所SMエンターテインメントからスカウトされ、2019年に練習生となった。2023年9月にRIIZEのメンバーとして世間にお披露目されたが、圧倒的なビジュアルに反してデビューに至るまで一切の露出がなかったため「このイケメンは誰なのか」「美しすぎる大注目新人」などと絶大な反響を呼んだ。グループ内ではセンターポジションを担当しており、実力の高さにも定評がある。

