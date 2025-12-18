生命の危機に直面したナナ、芽生えた自衛の意識…バッグに常備しているアイテムとは | RBB TODAY

女優のナナが、強盗被害を経験したことで変化した日常について語り、注目を集めている。

ファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』の公式YouTubeチャンネルでは12月17日、「最近のナナのすべて。始めたケアからヒーリングルーティン、ハマっているアイテムまで！」と題した動画が公開された。ナナは動画の中で、自身のライフスタイルや近況について率直に語っている。

本名やMBTI、デビュー曲、性格、最近のマイブームなどを紹介する流れの中で、ナナは現在必ず持ち歩いている“アイテム”として、護身用スプレーを取り上げた。

ナナは「今は護身用スプレーを常に持ち歩いています。正直、使う場面が来ないことを一番願っていますが、万が一の状況に備えて、自分を守るという意味で必需品だと思っています」と語り、個人の安全に対する意識の変化を明かした。

こうした発言の背景には、実際に体験した強盗事件がある。ナナは今年11月15日午前6時ごろ、京畿道九里市阿川洞にある自宅に、凶器を所持した男A氏が侵入し、金品を要求される事件に遭った。

（写真提供＝OSEN）ナナ

当時、自宅にはナナ本人と母親が在宅しており、2人はもみ合いの末にA氏を取り押さえ、直ちに警察へ通報したという。しかし、その過程でナナの母親がA氏から攻撃を受け、意識を失うほどの重傷を負い、救急搬送された。幸い、治療後に意識は回復している。ナナ自身も負傷し、治療を受けたことが伝えられている。

通報を受けて出動した警察と消防によって、A氏も現場で負傷していることが確認され、病院で治療を受けた。

突然の事件による精神的・肉体的ショックを乗り越え、日常へと戻りつつあるナナ。護身用スプレーという“持ち物の変化”には、被害を経験した当事者としての切実な思いがにじんでいる。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

■【写真】そんなところにも…ナナの“全身タトゥー”

■【写真】全身タトゥーのナナ、“ノーブラ”で東京に

■自宅に侵入した強盗犯を制圧したナナが「腹が立ちます」と大激怒