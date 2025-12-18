現役のK-POPガールズグループメンバーが結婚を発表→3年前の“脱退メンバー”にも大きな注目が　一体なぜ？ | RBB TODAY

ガールズグループApinkのメンバー、ユン・ボミがチーム内で初めて「結婚」を発表したなか、脱退したメンバーであるソン・ナウンの名前が再び注目を集めている。

ユン・ボミの結婚式にグループを離れたソン・ナウンも出席し、Apinkの“完全体”が久しぶりに実現するかという関心からだ。

ユン・ボミは12月18日、Apinkの公式ファンカフェに自筆の手紙を掲載し、「10代、20代を経て、いつの間にか33歳のユン・ボミとなり、長い時間そばで互いの日常を分かち合い、うれしいときも揺れるときも共にしてきた人と、これからの人生を一緒に歩むことを決めた」とつづり、音楽プロデューサーのラドとの結婚を発表した。

さらに「これまでと同じように、これからも自分の場所で責任感を失わず、より一層しっかりと生きていく。そして今後もApinkとして、またユン・ボミとして、PANDA（Apinkファン）の皆さんにより良い活動で恩返ししていく」と伝えた。

ユン・ボミとラドは、2016年にApinkの3rdフルアルバムを制作する過程で縁を結び、9歳の年齢差を乗り越えて恋人関係へと発展した。2人は9年間静かに交際を続け、来年5月に夫婦として新たなスタートを切ることになった。

両者の所属事務所も同日、「来年5月に夫婦の縁を結ぶ予定だ。人生の新たな幕を開く2人の前途に、温かい応援をお願いする」と公式コメントを発表。結婚後もユン・ボミ、ラドともに音楽活動などを継続していく計画であることを改めて強調した。

ユン・ボミは結婚前である来年1月5日、Apinkの11thミニアルバム『RE : LOVE』でカムバックし、グループ活動を行う予定だ。

ユン・ボミとラドが9年の交際を経て結婚を発表したことで、2022年にApinkを脱退したソン・ナウンにも注目が集まっている。

ソン・ナウンは2022年4月、11年間のApinkでの活動に区切りをつけてグループを離れ、その後は演技活動に専念してきた。

当時、ソン・ナウンは「Apinkは長い時間を共にしてきた家族のような場所。多くの悩みの末に出した苦渋の決断だが、これからは一人のPANDAとしてApinkを応援したい。『Apinkのソン・ナウン』という名前を胸に刻み、その名に恥じない姿を見せることが、私なりの恩返しだと思う」と自らの思いを明かしていた。

その後、ソン・ナウンは演技に専念してきたため、6人が集まった完全体のApinkの姿を見る機会はなかった。Apinkは来年、デビュー15周年の活動を控えており、ファンにとってはなおさら惜しまれる状況だ。

もしソン・ナウンがユン・ボミとラドの結婚式に出席すれば、久しぶりにApink完全体の姿が見られる可能性があるだけに、ファンの期待と関心は高まっている。

◇ソン・ナウン プロフィール

1994年2月10日生まれ。2011年4月にガールズグループApinkのメンバーとしてデビュー。端正な顔立ちとスタイルの良さでグループではビジュアルメンバーであり、ガールズグループ全体でもビジュアルメンバーとしてよく名前が挙がった。ウエストの細さも話題になり、「アリの腰」とも呼ばれている。アイドルとしても絶好調だった2021年4月、女優活動のためYGエンターテインメントに移籍。翌年の2022年4月、11年間活動したApinkから脱退した。

