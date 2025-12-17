コレサワが作詞作曲を手がけ話題に！UNIS、キュートな小悪魔ソング『幸せになんかならないでね』リリース | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）が、小悪魔的な魅力でファンを虜にした。

UNISは12月17日午前0時、各種音楽配信サイトを通じて、日本2ndデジタルシングル『幸せになんかならないでね』をリリースした。

今年9月にリリースした日本1stデジタルシングル『もしもし♡』では、恋に落ちたときのときめきをキュートに表現していたUNISが、新シングル『幸せになんかならないでね』では、「私以外の女の子とは幸せにならないで」という素直な気持ちを込めた一層愛らしく小悪魔な少女へと変化を見せた。

（写真＝F&Fエンターテインメント）

新曲は、UNISならではの音楽スタイルが際立つ1曲だ。弾むようなメロディと繰り返されるサビが印象的で、一度聴くと耳から離れない中毒性を生み出している。明るく軽快なサウンドに、素直でストレートな歌詞が重なり、楽曲の魅力をさらに引き立てている。

また、本日（12月17日）午後6時に公開されるMVへの期待も高まっている。16日に公開されたティザー映像では、まるでパソコン画面の中に入り込んだかのようなユニークな演出が注目を集めた。映像の中でUNISは、XPの世界観を舞台にそれぞれの個性を発揮し、ポイントダンスを披露。ラブリーでポップな雰囲気を存分に表現している。フルバージョンでは、恋に落ちたUNISの姿がどのように描かれるのか、関心が集まっている。

『幸せになんかならないでね』は、恋に落ちた瞬間のときめきと切なさを繊細に描いたラブソングだ。好きという感情の裏にある独占欲や不安を、素直で可愛らしい言葉で表現している。作詞・作曲は『元彼女のみなさまへ』『浮気したらあかんで』などのヒット曲で知られるシンガーソングライター・コレサワが担当した。振り付けにはMnetのダンスサバイバル番組「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER（WSWF）」優勝グループのメンバーHANAが参加した。

なお、UNISのデジタルシングル『幸せになんかならないでね』は、現在各種音楽配信サイトで配信中。MVは同日（17日）午後6時に公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

