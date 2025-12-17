2018年にリリースされたBTSの“アンパンマンソング”が突如チャート1位の理由、来春に大きな弾み | RBB TODAY

7年7カ月前にリリースされたBTSの楽曲が、突如チャートの頂点に立ったとして注目を集めている。

その曲とは『Anpanman』。2018年5月にリリースされたBTSの3rdフルアルバム『LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’』の収録曲だ。同曲は12月16日、米ビルボードが発表した「ワールド・デジタル・ソング・セールス」の最新チャート（12月20日付）で1位を獲得したほか、「デジタル・ソング・セールス」でも7位にランクインし、注目を集めている。

また、9日までにアメリカ、イギリス、フランス、イタリア、メキシコなど、計75の国と地域のiTunes「トップソング」チャートで1位を記録。続いて13日に発表されたイギリス・オフィシャルチャートでは、「オフィシャル・シングル・ダウンロード」で12位、「オフィシャル・シングル・セールス」で24位にランクインし、存在感を示した。

『Anpanman』は、空腹の人に自分の頭を分け与えるヒーローで、超能力はないものの長く寄り添う存在として知られる日本の作品『アンパンマン』をモチーフにした楽曲だ。音楽とステージを通じて人々に希望のエネルギーを届けたいという、BTSの思いが凝縮された一曲となっている。

来年春の完全体カムバックを控えたこの時期に、同曲が再び愛されている背景には、長年彼らを待ち続けてきたARMY（BTSのファン）の応援が結集した結果だと受け止められている。

ソロでも好調

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

『Anpanman』以外にも、メンバーのソロ曲がビルボードの各種チャートでロングヒットを続けている点にも注目したい。JUNG KOOKのソロシングル『Seven（feat. Latto）』（150位）と、JINのソロ2ndアルバム『Echo』のタイトル曲『Don’t Say You Love Me』（166位）が「グローバル200」にランクインした。また「グローバル（アメリカ除く）」では、『Don’t Say You Love Me』が79位、『Seven（feat. Latto）』が81位（JUNG KOOK）、『Who』が137位（JIMIN）に名を連ねている。BTSのアンソロジーアルバム『Proof』は「ワールド・アルバム」で9位を記録し、リリースから3年が経過した現在も変わらぬ人気を誇っている。JIMINの『MUSE』も同チャート18位にランクインした。

音源のみならず、メンバーのツアーも意味のある成果を残している。ビルボードは15日、「2025年 最も興行的に成功したK-POPツアー10選」を発表。J-HOPEの初ソロワールドツアー「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’」を3位、JINの初ソロファンコンサート「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR」を7位に選出した。特にJ-HOPEは、ソロアーティストとして最高順位を記録している。

ビルボードによると、J-HOPEはアジアと北米で計33公演を行い、50万人を超える観客を動員したという。またJINは、アジア、北米、ヨーロッパで計18公演を開催し、約30万人を集めた。10月31日から11月1日にかけて仁川文鶴競技場メインスタジアムで行われたアンコールファンコンサートの成績が集計に含まれていないにもかかわらず好成績を収めた点で、より大きな意味を持つ結果となっている。同チャートは、ビルボード・ボックススコアの公式データを基準に、2024年10月から2025年9月まで世界各地で行われた公演実績をもとに算出された。

なお、日本のオリコンが17日に発表した「年間ランキング2025」（集計期間：2024年12月23日～2025年12月15日）によると、JINのソロ2ndアルバム『Echo』は「アルバムランキング」で39位を記録した。これは、韓国のソロアーティストの中で最も高い順位となっている。

