EXO・チェン、初単独コンサートツアーの規模拡大を発表！横浜含むアジア6都市で開催決定 | RBB TODAY

EXOのメンバーでソロアーティストとしても活躍するチェンが、単独コンサートツアーの規模を拡大する。

12月16日、所属事務所INB100は公式SNSを通じて、チェンの初コンサートツアー「CHEN CONCERT TOUR 」のポスターを追加公開し、ツアーの規模拡大を発表した。

発表によると、チェンは2026年1月3日に開催される台北公演を皮切りに、横浜（1月25日）、ジャカルタ（1月31日）、マニラ（2月28日）、マカオ（3月8日）、クアラルンプール（3月29日）まで、アジア6都市を巡る。グローバルファンからの熱い反響を受け、ジャカルタ、マニラ、マカオ、クアラルンプールの4都市が追加開催地として決定し、ツアーのスケールを広げることとなった。

（写真＝INB100）

チェンは、ソウルで開催した初の単独コンサートを成功裏に終えた後、アジア6都市でツアーを展開し、本格的なソロツアーの幕を開ける。10月にソウル・韓電アートセンターで開催された単独コンサートでは、5thミニアルバムと同名の「Arcadia」の世界観をステージ上で表現し、豊かなバンドサウンドと圧倒的な歌唱力で大きな反響を呼んだ。今回のツアーでは、ソウル公演で高い完成度を誇ったステージを、アジア各地のファンにも届ける予定だ。

チェンは9月にリリースした5thミニアルバム『Arcadia』で、海外の複数地域においてiTunesトップアルバムチャートおよびトップソングチャートの1位を獲得し、グローバルな人気を証明した。初の単独コンサートが好評を博したことを追い風に、来年1月から本格的に始まるアジアツアーに向け、世界中のファンの期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇チェン プロフィール

1992年9月21日生まれ。本名キム・ジョンデ。2012年4月にボーイズグループEXOのメンバーとしてデビュー。メンバーの中で最も練習生期間が短いが、ピアノ演奏が特技で、抜群の歌唱力を持つ。2019年4月には1stミニアルバム『April, and a Flower』をリリースしてソロデビュー。プライベートでは2020年1月に一般女性との結婚＆妊娠を発表。同年4月に長女が産まれた。兵役中だった2021年末には妻の2人目の妊娠を知らせ、2022年1月に次女の誕生を発表。同年4月に除隊した。

■【画像】チェンの“デキ婚”でファンは怒り…EXO脱退要求を“バス広告”で実施

■再びSMエンタと“全面戦争”へ…渦中のEXO・ベクヒョンが心境を明かす

■“デキ婚”の次は「結婚式」を発表…EXO・チェンに穏やかな気持ちではいられないワケ