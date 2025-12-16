レジェンドアイドルが農家に…？地味な装いでも漏れ出るオーラ、少女時代・ユリのファンサが話題に | RBB TODAY

少女時代のメンバーで女優としても活躍するユリが、“農家”に変身して話題だ。

ユリは12月15日、自身のインスタグラムに「青年農家です。連絡ください。SONE（少女時代ファン）に送ったみかんの宅配便。当選者のみなさんおめでとう。私は優しくて気配り上手なユリです」とのコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真には、済州島（チェジュド）の農園で自らみかんを収穫するユリの姿が写っている。グレーのフリースにキャップという動きやすい装いで、作業に没頭する様子が印象的だ。ほぼノーメイクで素朴な佇まいながら、透明感のある肌と清楚な美しさが際立っている。さすがレジェンドアイドルといった感じだろう。

とりわけ注目を集めたのは、ユリが自ら収穫したみかんを詰めた箱に、「収穫 クォン・ユリ」と直筆で書き添えていた点。ファンのために自らみかんを摘み、梱包するという心遣いから、変わらぬファン愛が伝わってくる。

（写真＝ユリInstagram）

なお、ユリは以前から済州島と深い縁を持っている。普段からヨガや釣りを楽しみながら“済州暮らし”を続けており、今年6月には済州特別自治道の広報大使にも任命された。委嘱の際には「済州の自然と文化を多くの人に伝えていきたい」と意欲を語っていた。

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年に現在の所属事務所、SMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

