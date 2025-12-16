除隊後早くも本格始動！NCT・テヨン、単独コンサートツアー開催決定　日本公演は横浜2days | RBB TODAY

NCTのテヨンが2026年に単独コンサートツアーを開催し、本格的な活動に乗り出す。

テヨンは1月24日・25日の2日間、ソウル・オリンピック公園チケットリンクライブアリーナで「2026 TAEYONG CONCERT 'TY TRACK – REAMASTERED’」を開催し、ファンと一層深まった音楽的交感を共有する予定だ。

今回の公演は、2024年2月に開催されたテヨンの初単独コンサート「TY TRACK」をリマスターし、新たに披露するステージとなる。デビューから約10年間テヨンが歩んできた軌跡を一本の映画のように描き、高い評価を受けた「TY TRACK」を、さらに進化した音楽とスケール感のある演出で再構築する点に期待が集まっている。

さらにテヨンは、ソウル公演を皮切りにソロツアーを展開する。2月7日にジャカルタ、2月16日・17日に横浜、2月28日・3月1日にマカオ、3月28日・29日にバンコク、4月11日にクアラルンプールと、6都市・計10公演を開催し、各地のファンと交流する予定だ。

テヨンは、2023年6月にリリースした初のミニアルバム『SHALALA』で、独自の音楽カラーとソロアーティストとしての個性を鮮明に示した。2024年2月にリリースした2ndミニアルバム『TAP』では全曲の単独作詞を手がけ、初の単独コンサートではセットリスト全曲を自身が制作した楽曲で構成するなど、ミュージシャンとしての力量を着実に拡張してきた。

なお、テヨンは12月25日に開催される「2025 SBS歌謡大典」に出演し、除隊後初となるステージを披露する予定だ。

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。

