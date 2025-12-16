ゴルファーと思えないメリハリ感…ユ・ヒョンジュ、視線強奪の“ピタッと”私服に反響「ドバイクイーン！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の美人ゴルファー、ユ・ヒョンジュがメリハリ抜群の美スタイルでファンを虜にしている。

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。

波の絵文字とともに「Day3 in Dubai」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、UAE・ドバイのリゾート地でプライベートなひとときを過ごすユ・ヒョンジュが写っている。タイト目な長袖トップスにデニム、サンダルを合わせたラフな私服コーデで、海を望むテラスや豪華な内装の建物内でポーズを取っている。

モデルさながらのポージングや顔立ちはさることながら、体のラインにぴったりとフィットしたトップスで、ボリューム感のあるプロポーションがあらわにしたユ・ヒョンジュ。彼女の投稿には「うっ、美しすぎる…」「素敵です！」「ドバイクイーン」「ビューティフル」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

なお、ユ・ヒョンジュは11月に行われた韓国女子ゴルフの2026年シーズン正規ツアー（1部）のシード順位戦予選でグループAを3位で通過し本選に進出。ただ、本線では4日間で通算3オーバーの「291」とし、89位で来季のシード権確保を逃した。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。

