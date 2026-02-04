浅田真央との“真の関係”激白も話題に　キム・ヨナ、花柄ワンピで魅せた気品あふれる優雅な近況 | RBB TODAY

フィギュアスケート元韓国代表のキム・ヨナが、圧倒的なビジュアルでファンを魅了している。

キム・ヨナは2月3日、自身のインスタグラムを更新。

アンバサダーを務めるラグジュアリーブランドの撮影現場でのビハインドカットを複数公開した。

写真の中の彼女は、華やかな花柄のワンピースに大きなリボンの装飾を合わせ、上品かつ愛らしいスタイリングを披露。手に持った鮮やかなブルーのミニバッグが、彼女の白皙の肌と気品をいっそう引き立てている。

この投稿にファンからは、「花よりもヨナの方が美しい」「青いバッグがこれほど似合う人はいない」「まさにクイーンの優雅さ」といった絶賛のコメントが相次いだ。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

2022年に5歳下の歌手コ・ウリムと結婚し、現在は“主婦”としての生活も楽しんでいるキム・ヨナ。最近では元バレーボール韓国代表キム・ヨンギョンのYouTubeチャンネルに出演し、現役時代に世界中が注目した浅田真央さんとのライバル関係や、新婚生活の裏側を率直に語ったことも大きな反響を呼んだ。

