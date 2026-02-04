“イ・ビョンホンの妻”女優イ・ミンジョン、愛娘のウサギ姿にメロメロ！「可愛く撮れました」 | RBB TODAY

女優のイ・ミンジョンが、娘ソイちゃんの「生後100日写真」を公開した。

2月3日、イ・ミンジョンの公式YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」には、『私の代わりに着てくれる人募集。家中ひっくり返してプレゼント大放出したよ』と題した動画が投稿された。

映像の中で、イ・ミンジョンはチャンネル登録者のために「第1回プレゼントイベント」を準備。年末のクローゼット整理Vlogを公開した際、視聴者からリクエストの多かったアイテムを中心に愛用品イベントを企画した彼女は、自身がモデルを務める化粧品から、動画内で注目を集めた衣装、バッグ、香水などを紹介した。

特にイ・ミンジョンは、息子ジュヌくんと娘ソイちゃんがサイズアウトした子供服まで丁寧に用意し、ファンへの感謝の思いと新年の挨拶を伝えた。

イ・ミンジョンは「一度着せたきりだった」と語り、1歳の誕生写真（トルチャンチ）用に用意した花柄のワンピースや、生後100日記念用のウサギのコスチュームセットなどを披露。

その過程で、実際にウサギの衣装を身にまとったソイちゃんの写真を公開し、「可愛く撮れました」「どうすれば可愛く撮れるか悩んでいる方にプレゼントしたい」と笑顔を見せた。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

