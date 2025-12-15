二股騒動やホテル喫煙で議論を呼んだ元K-POPアイドル、人気トッポッキチェーン親族の練習生とカムバックへ | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のクォン・ミナが長い空白を破り、歌手としてカムバックする。

クォン・ミナの所属事務所MODEN BERRY KOREAは12月15日、「クォン・ミナが所属練習生ハ・ミンギとともに、2026年1月中にキャロル音源をリリースする予定だ」と明らかにした。

今回の楽曲は、冬の夜の静けさと温もりを込めたキャロルソングで、クォン・ミナがAOA脱退後、7年ぶりに発表する新曲となる。オーディション番組『I-LAND2:N/a』出身のキム・ミンソルがプロデュースに参加し、楽曲の完成度を高めた。

クォン・ミナとともに音楽界に初登場するハ・ミンギは、有名トッポッキチェーン代表の甥として話題を集めた人物だ。

去る10月、ハ・ミンギについて所属事務所が「シンジョントッポッキ創業者であり、会長のハ・ソンホ代表の孫」と間違って紹介したことで、混乱が生じた。正確には、創業者の孫ではあるが、ハ・ソンホ代表の「甥」だった。

ハ・ミンギは2026年上半期、ボーイズグループ「Air100」としてデビューする予定だ。

（写真提供＝MODEN BERRY KOREA）クォン・ミナ（左）とハ・ミンギ

一方、クォン・ミナは12月14日、個人SNSに過去のAOA活動に関連して自身に向けられた悪質なDM（ダイレクトメッセージ）の一部を公開し、「考えや発言は自由だ。真実は現場にいた人たちだけが知っている」と一線を引いた。

さらに「『かわいそう』という表現は好きではないが、そのような文章を書く姿を見るとやるせなく、応援したくなる」と付け加えた。

クォン・ミナは2012年にAOAのメンバーとしてデビューし、歌手および女優として活動した。2019年にグループを脱退し、2020年にはAOAの元リーダーであるジミンから長期間にわたるいじめを受けていたと暴露。その後、ジミンもグループを離れることとなった。

一度は同情を集めたクォン・ミナだが、その後は二股交際疑惑やホテルでの喫煙などをめぐり、たびたび批判の的となった。

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船～ずっと君のそばに～』などに出演した。しかし2020年7月、なんの前触れもなく、AOA活動当時、リーダーのジミンから継続的に嫌がらせを受けていたと暴露して波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。

■【写真】クォン・ミナ、ホテルの禁煙室で彼氏とタバコ吸って炎上

■失敗した“お金持ちマーケティング” 韓国芸能事務所が致命的なミス

■“二股疑惑”浮上のクォン・ミナ、元カノ登場で泥沼バトル勃発